Nieuwe Dying Light trailer licht exclusieve features voor de Switch uit

De game maakt onder andere gebruik van het touchscreen, HD Rumble en motion controls.

Over iets meer dan een week is het zover, dan komt Dying Light na ruim zes jaar eindelijk naar de Nintendo Switch. Dying Light is een first person zombie survival game waarbij het allemaal draait om overleven tussen hordes met zombies. Je bevindt je in het spel in de stad Harran, een open wereld welke je naar hartelust vrij kunt verkennen maar wél met een geheime missie. Het is namelijk jouw taak om gestolen documenten over een geneesmiddel op te sporen. In een wereld vol zombies overleven alleen de sterkste en gelukkig beschik jij over de nodige skills en wapens om dat mogelijk te maken.

Techland, de ontwikkelaar van Dying Light, heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor de Switch-versie van deze game. Daarin laten ze zien dat de Switch-versie niet zomaar een port is van de game, maar ze brengen ook gelijk heel wat unieke functies naar de Switch. Zo bevat de Switch-versie lokale en online multiplayer, kan je gebruik maken van de gyroscoop voor het richten, worden de HD Rumble-functie en de motion controls volop gebruikt en ook het touchscreen is te gebruiken. In onderstaande video wordt voornamelijk deze laatste functie uitgelicht. Je kunt het touchscreen onder andere gebruiken om je inventaris te beheren, maar ook om makkelijk door de user interface te navigeren.

De Switch-versie van Dying Light verschijnt op 19 oktober.