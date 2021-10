Boxart Kirby en de Vergeten Wereld duikt op

Amazon toont voor het eerst de boxart van de game

Tijden de afgelopen Nintendo Direct in september onthulde Nintendo Kirby en de Vergeten Wereld als één van de grote verrassingen. Deze nieuwe Kirby-titel zal voor het eerst een volledige 3D Kirby-titel worden. Inmiddels hebben we al wat beeldmateriaal voorbij zien komen van de game. Daarin konden we al zien dat Kirby door een 3D wereld rondloopt en hier verschillende uitdagingen voor zijn kiezen krijgt. Zo zijn er bewegende hindernissen, tegenstanders, bommen en een uitdagend landschap waar verder geen mens zich lijkt te bevinden.

Een boxart van de game werd tot nu toe echter nog niet getoond. De websie Amazon brengt daar nu verandering in. Kirby en de Vergeten Wereld is officieel te pre-orderen bij Amazon en daarbij staat ook de boxart vermeldt welke je hieronder kunt bewonderen. Hou er wel rekening mee dat het de Amerikaanse boxart is waardoor de Europese variant mogelijk iets zou kunnen afwijken. Overigens gebeurt het vaker dat we boxarts voor het eerst zien via Amazon, dat gebeurde eerder onder andere al bij de aankomende Advance Wars-titel voor de Switch.

Kijk jij uit naar Kirby en de Vergeten Wereld? En wat vind jij van de boxart? Laat het ons hieronder weten!