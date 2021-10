Creepy Tale 2 krijgt griezelige launch-trailer

Een griezelig point-and-click avontuur

In juli vorig jaar verscheen Creepy Tale op de Nintendo Switch, een avontuur waarin je jouw broer terug uit de handen van monsters in een onheilspellend bos moest zien te krijgen. Inmiddels is het alweer tijd voor het tweede deel van Creepy Tales en om de release te vieren is er een bijbehorende launch-trailer vrijgegeven.

Creepy Tale 2 is net als het eerste deel een point-and-click avontuur en in dit tweede deel stap je in de schoenen van Lars. Met een vader die neer is geslagen door twee enge figuren én een zus die met hen is meegegaan nadat ze gehersenspoeld is, heeft hij dan ook een belangrijke missie. Lars kon namelijk ontsnappen en zal nu zijn zus proberen terug te vinden. Benieuwd geworden naar de game? Bekijk dan onderstaande trailer eens.