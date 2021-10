Yakuza en Super Monkey Ball maker Toshihiro Nagoshi verlaat SEGA samen met Daisuke Sato

De tijd is aangebroken voor zowel Sato als Nagoshi om SEGA te verlaten. De makers van Yakuza en Super Monkey Ball kijken verder.

Ryu Ga Gotoku, de development studio achter Yakuza, kondigde vandaag aan dat zowel Nagoshi als Sato SEGA zullen verlaten. Nagoshi verlaat hierbij niet alleen zijn eigen development studio maar ook het hoofdbedrijf SEGA. Wat hij in zijn volgende avontuur zal worden en waarom hij deze keuze heeft gemaakt, is nog niet bekend. Naast Nagoshi heeft ook Sato besloten om een einde te maken aan zijn carrière bij SEGA. Hij is vooral bekend van de Super Monkey Ball-games. Ook hij heeft geen enkele reden gegeven over waarom hij SEGA verlaat. Sato leidde de Ryu Ga Gotoku development studio voor meer dan 9 jaar.

Voor de volledige statement van hun vertrek, inclusief wat extra opmerkingen van zowel Sato als Nagoshi, kun je hier terecht.

Wat vind jij van hun vertrek? Laat het ons weten in de reacties hieronder.