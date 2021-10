[Review] A Juggler’s Tale – Een platformer met een duistere sfeer, dit vraagt naar meer

Je wordt aan het lijntje gehouden.

A Juggler’s Tale is een indie game gemaakt door ontwikkelaar Kaleidoscube en uitgebracht door Mixtvision Games. Het is een filmische puzzelplatformer waarbij je je weg vindt door een sprookjesachtig bestaan als marionet Abby. De trailer liet al een veelbelovende stijl zien, maar ziet het er alleen mooi uit of is het echt de moeite waard?

Abby lijkt het niet te kunnen, niet gek als niemand je iets wilt gunnen

We starten in een circus, waar Abby de hoofd-act is samen met haar berenvriend. Ze haalt de gekste kunstjes uit als entertainment voor een publiek, waarbij ze vol lof wordt ontvangen. Helaas is dat haar enige moment dat ze uit haar kooi kan komen. Als een depressief circusdier wordt ze daarna gelijk weer opgesloten tot het volgende optreden.

Op een avond krijgt Abby hulp van haar rattenvrienden die haar een appel aanreiken. Door slim te denken krijgt ze het voor elkaar om haar kooi open te breken en weet ze te ontsnappen uit de handen van de circuseigenaar. Wel merkt ze al snel dat de touwen aan haar lijf soms niet heel handig zijn. De verhalenverteller daarentegen heeft de touwtjes in handen en helpt haar soms een beetje op weg, maar het liefste heeft ook hij volledige controle. In de loop van het spel merk je dat echt helemaal niemand je gaat helpen: iedereen die je tegen komt wilt je vangen, er zijn bandieten die jou willen teruggeven aan de circuseigenaar voor veel geld en zelfs de verhalenverteller lijkt opeens minder aardig dan je dacht. Abby, je staat er helemaal alleen voor in deze enge wereld.

In een wereld waarin je veel ziet, voel je niks anders dan verdriet

Abby krijgt het flink voor haar kiezen in deze puzzelplatformer: een groot deel van het spel is erg duister. De omgeving heeft vaak een grimmige sfeer door regen, doordat het donker is of omdat er enge attributen of tegenstanders te vinden zijn. Zo kom je op den duur bij een puzzel waarbij je een doodskist moet verschuiven om verder te kunnen komen. Een sprookje? Ja, wellicht, maar dan wel een hele spannende.

Het doel is om te ontsnappen van de circuseigenaar en de bandieten die hij op je af heeft gestuurd. Dit doe je door puzzels op te lossen die soms wel even wat inspanning vergen van je denkvermogen. De beelden zijn prachtig om naar te kijken en in de tussentijd is de verteller bezig met een andere soort van kunst: rijmen. De geluiden en muziek zijn goed afgestemd op de plek waar je op dat moment bent en alles bij elkaar is er goed nagedacht over de afwerking van dit spel.

Om dit te concluderen, krijgt Abby plus- en minpunten om haar te eren

A Juggler’s Tale is weer een mooie indie die zeker de moeite waard is om aan te schaffen. Het is een charmant spel in haar doen en laten: de grafische vormgeving, de poëtische verteller, de wereld waarin iedereen tegen hoofdrolspeler Abby lijkt te zijn. Een tikkeltje luguber hier en daar maar ook dat is erg subtiel gebracht. Je wordt vanzelf meegesleept in het verhaal van een marionet die probeert te ontsnappen aan de eigenaar van het circus waar ze gevangen werd gehouden.

+ Had ik al verteld dat de verhalenverteller alles rijmt?

+ Prachtige sfeer en grafische vormgeving

+ Je leeft vanzelf mee met de hoofdrolspeler

– Lichtelijk frustrerend wanneer je ‘snel’ een puzzel opnieuw wil proberen, maar de laadtijd is lang

DN-Score: 8