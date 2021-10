Multiplayer game Bonito Days aangekondigd voor de Switch

Ga terug naar luie zomerdagen in deze rustgevende multiplayer game.

Studio Somewhere heeft nieuwe multiplayer game Bonito Days aangekondigd. De game is volgens de ontwikkelaar gemaakt om je terug te brengen naar die luie zomerdagen waarin het leven niet zo stressvol was, en gebruikt een “City Pop” soundtrack om dat voor elkaar te krijgen. De game komt exclusief naar de Switch. Het is te downloaden vanaf 14 oktober. De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.

Bonito Days kun je alleen of met vrienden spelen tot op met zijn vieren. Speel twee rustgevende gameplay modes, “Target Test” en “Sweet Rush” waarin je door de lucht vliegt en snoepjes verzamelt, powerups grijpt en geheime routes vind. Leer de momentum gerelateerde gameplay beheersen terwijl je op chille muziek rondvliegt in 20 kleurrijke levels.