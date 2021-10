Kathy Rain: Director’s Cut komt deze maand naar de Switch

De point-and-click game uit 2016 krijgt een nieuw jasje!

Point-and-click mystery adventure game Kathy Rain komt naar de Switch. De titel, die oorspronkelijk alweer in 2016 uitkwam, krijgt een Director’s Cut versie op de Switch. Dat hebben Raw Fury en Clifftop Games bekend gemaakt. De game staat gepland voor release op 26 oktober. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken.

In Kathy Rain volg je het verhaal van een beginnende journalist die de mysterieuze dood van haar opa onderzoekt. et speel zich af in de tijd van cd’s en vaste telefoonlijnen (dus zo ongeveer 1990) waardoor Kathy niet alle gemakken van nu heeft. In plaats daarvan zal ze alleen kunnen vertrouwen op haar motor, haar notitieblokje en haar eigen kunnen. Terwijl je haar geboorteplaats onderzoekt ontdek je langzamerhand een vreemd mysterie die haar pet al snel te boven gaat. De Director’s Cut bevat daarnaast meer verhaal, een beter einde en verschillende nieuwe gebieden om te onderzoeken.