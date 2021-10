GTA Remastered Trilogy komt naar de Switch

De kogel is door de kerk!

Vandaag is Grand Theft Auto Remastered Trilogy voor de Switch aangekondigd. Dat komt niet helemaal onverwachts, afgelopen maand doken er namelijk al geruchten op over een Nintendo Switch-versie van de game. Die geruchten bleken dus te kloppen. Kotaku liet vorige maand al weten dat ze via hun eigen bronnen hadden vernomen dat de GTA Remastered Trilogy naar Nintendo’s hybride console zou komen.

Met de GTA Remastered Trilogy wordt de eerste GTA-game op Nintendo Switch een feit, al zijn het er eigenlijk drie in één. De bundel schotelt je namelijk de remastered versies van GTA 3, Vice City en San Andreas voor. De game zal onder andere verbeterde graphics krijgen alsmede verschillende gameplay verbeteringen. De game komt niet alleen naar de Nintendo Switch maar zal ook op de Playstation, Xbox en PC verschijnen. Op grafisch gebied wordt alles op die manier aangepast dat de klassieke look en feel van de originele titels behouden blijft. In de komende weken krijgen we meer te horen over de GTA Remastered Trilogy. Een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend maar wél is aangegeven dat de game ‘binnenkort’ moet verschijnen.