Neem een kijkje op de website van Mario Party Superstars en verdien platina punten!

Vind jij alle verstopte dobbelstenen?

Later deze maand is het wachten eindelijk voorbij, want dan kunnen Switch-bezitters op 29 oktober aan de slag met Mario Party Superstars. Om alvast in de sfeer te komen heeft Nintendo een website samengesteld waar heel veel informatie over het spel te vinden is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een kijkje nemen naar alle 100 minigames die het partyspel te bieden heeft. Echter is er een extra uitdaging die Nintendo voor ons heeft klaargezet, want er zijn namelijk vier verschillende dobbelstenen op de website verstopt. Mocht je deze allemaal hebben gevonden, dan krijg je natuurlijk een beloning die bestaat uit 100 platina punten. De dobbelstenen zijn verstopt over verschillende pagina’s, dus doe vooral je best om ze allemaal te vinden!

Ga jij deze leuke uitdaging aan? Klik dan hier om naar de officiële website van Mario Party Superstars te gaan.

Heb jij nieuwe dingen ontdekt waarvan je nog niet wist dat ze in de aankomende Mario Party-titel zouden zitten? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!