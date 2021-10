Monomals komt later deze maand naar de Nintendo Switch

Beweeg je in de oceaan voort door verschillende levels vol met muziek!

Alweer een lange tijd geleden verscheen Monomals in november 2019 als launch-titel op Apple Arcade. Echter kunnen Switch-bezitters binnenkort ook aan de slag met deze game. Het avonturen-platformspel, dat is ontwikkeld door het Nederlandse Picomy, is namelijk te vinden in de Nintendo eShop in de sectie binnenkort verkrijgbaar. Hierdoor weten we dat Monomals op 21 oktober voor een bedrag €16,99 over de digitale toonbank gaat. Mocht je het de titel vooraf bestellen, dan krijg je tot 20 oktober 15% korting op jouw aankoop.

Monomals is een avonturen-platformspel die in het teken staat van een grote muziekwedstrijd onder alle DJ’s van de dierenwereld. Je verkent al hangend aan een vishengel 21 verschillende levels in de oceaan, welke vol zitten met meerdere uitdagingen en gevaren. Bovendien is het mogelijk om objecten en power-ups te verzamelen, het touchscreen te gebruiken, jouw eigen muziek te maken en mee te doen aan wekelijkse online wedstrijden.

Ben je benieuwd geworden naar Monomals? Bekijk dan onderstaande trailer. Let er wel op dat dit niet een speciale trailer is voor de Switch-versie aangezien die er nog niet is.