Kit en Krysta spelen de opening van Metroid Dread in nieuwste Nintendo Minute

De nieuwste episode staat in het teken van de nieuwe Metroid-game voor de Switch.

Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Nintendo Minute, de Youtube-serie die gepresenteerd wordt door Kit en Krysta en over vanalles rondom Nintendo gaat. In de nieuwste aflvering staat Metroid Dread centraal en deze kun je hieronder bekijken. Kit en Krysta spelen de opening van Samus’ nieuwste avontuur.

Metroid Dread zal vanaf morgen verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch en tegelijk komt er een Special Edition uit. Hierin zitten de game, een SteelBook, een artbook van 190-pagina’s over de 2D-Metroid-franchise en vijf kaarten met daarop boxart van alle games in de vijfdelige saga. Tot slot zullen er twee amiibo uitkomen in een duopakket met Samus en een E.M.M.I.