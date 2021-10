De legendarische componist overleed vorige week op 90-jarige leeftijd.

In een persbericht vandaag heeft Square Enix aangekondigd dat Dragon Quest-componist Koichi Sugiyama is overleden. Hij is 90 jaar oud geworden en overleed op 30 september vanwege een septische shock. 35 jaar lang is Sugiyama de componist geweest van de gehele Dragon Quest serie. In totaal heeft hij meer dan 500 muziekstukken bijgedragen. Voor deze tijd was hij al jarenlang een welbekende componist voor films en tv en hij heeft dan ook een legendarische status in Japan. In 2020 benoemde de Japanse overheid hem tot een Persoon van Culturele Verdienste. Ter herinnering hebben onder andere Square Enix-president Yosuke Matsuda, Dragon Quest-director Yuji Horii en Dragon Quest-kunstenaar Akira Toriyama rouwverklaringen geschreven.

De invloed van Dragon Quest, en dus van Sugiyama’s muziek, in Japan is simpel gezegd onmeetbaar te noemen. Hij was de eerste componist die videogamemuziek opnam met een live orkest en gaf deze muziek een nieuw soort aanzien. Al in de jaren 1980 deed Sugiyama uitvoeringen met symfonieorkesten om zijn Dragon Quest-muziek te presenteren. Toepasselijk genoeg zal Sugiyama’s laatste muzikale contributie die voor de opkomende Dragon Quest XII zijn. Hoewel er nog weinig bekend is over de titel, weten we dat Sugiyama er wel aan gewerkt heeft.

Helaas wordt Sugiyama’s nalatenschap wel overschaduwd door een serie aan controversiële uitspraken. Hij was een extreemrechtse nationalist en militarist en heeft zich negatief uitgelaten over LHBTI+-mensen. Verder ontkende hij de gruwelijkheden die Japan in 1937 hebben aangericht tijdens het Bloedbad van Nanking. Ook bagatelliseerde hij de vreselijke rol die troostmeisjes speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, seksslavinnen die door de Japanse overheid ter beschikking werden gesteld aan militairen. Desondanks zijn grote contributies aan muziek en videogames is Sugiyama’s nalatenschap er dus voornamelijk eentje die we liever niet zouden moeten eren.