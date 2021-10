Volgende week vrijdag vindt de nieuwe Animal Crossing: New Horizons Direct plaats

Zit jij er samen met jouw dierenvriendjes al klaar voor?

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen maand werden er zoals gebruikelijk vele spellen aangekondigd voor Nintendo’s Hybride console. Echter was dat niet het enige, want er gebeurde ook iets waar Animal Crossing-fans al een lange tijd op hebben gewacht. Tijdens diezelfde presentatie werd namelijk bekendgemaakt dat er ergens in de maand oktober een speciale Direct plaats zou vinden, maar dan geheel in het teken van Animal Crossing: New Horizons. Buiten een kleine teaser van The Roost, ook wel bekend als De Til, in het museum om, bleef meer informatie achterwegen.

Vandaag heeft Nintendo dan eindelijk meer informatie naar buiten gebracht en daardoor weten we dat wij met z’n alle op 15 oktober om 16:00 uur kunnen genieten van de Animal Crossing: New Horizons Direct. De presentatie zal ongeveer 20 minuten duren.

Ben je benieuwd naar het officiële Twitterbericht van Nintendo Nederland? Bekijk dan de onderstaande Tweet.

De Animal Crossing: New Horizons Direct wordt uitgezonden op 15 oktober om 16:00 uur! Bekijk de presentatie voor ongeveer 20 minuten aan informatie over de content die in november naar #AnimalCrossingNewHorizons komt. pic.twitter.com/zrhkindIYQ — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 6, 2021

