[Review] Hot Wheels Unleashed – Racen met mitsen en maren

Racen met jouw favoriete Hot Wheels autootjes!

Iedereen zal ze waarschijnlijk wel kennen: de bekende autootjes van Hot Wheels. Hot Wheels bestaat al sinds 1968 en heeft enorm veel autootjes en banen uitgebracht. Met die stukjes baan kan je jouw eigen racebaan maken en daarover de Hot Wheels laten racen. Nu is er ook een spel van voor de Nintendo Switch die trouw moet zijn aan het speelgoed. Zowel het racen met bekende Hot Wheels als het bouwen van banen zitten in de game. Zal de titel net zo vermakelijk zijn als het speelgoed van Hot Wheels? Je leest het in onze review van Hot Wheels Unleashed.

Racen maar!

Bij het opstarten van Hot Wheels Unleashed begin je gelijk met een uitleg over het racen en krijg je ook al jouw eerste auto’s. Deze komen uit de zogenoemde Blind Boxes. Daardoor is het elke keer een verrassing welke auto het zal zijn. Persoonlijk vind ik dat niet erg, omdat alle wagentjes er even cool uitzien. Als je dan eindelijk in het menu komt, zie je heel wat verschillende modi. Zo kan je onder andere in Hot Wheels City Rumble aan de slag gaan met allerlei missies. Deze missies zijn soms best pittig om te behalen. Hier zal je in het begin veel tijd aan besteden om daarnaast ook te leren hoe je het beste kan racen. Daarnaast speel je er ook een hoop mee vrij zoals auto’s en tracks.

Verder kan je ook met Quick Race en Time Attack aan de slag. Dit zijn de korte races waarbij je zelf kiest op welke track je wil racen en met welke auto. Het is namelijk mogelijk om te racen over de tracks in zes verschillende omgevingen: garage, skatepark, track room, skyscraper, college campus en basement. Voor elke omgeving zijn er meerdere tracks, wat het totaal dus brengt op ruim 40 tracks om over te racen. Houd er rekening mee dat je een groot deel van de track nog zal moeten vrijspelen via Hot Wheels City Rumble of kopen met de munten die je hebt verdiend. Vooral Time Attack zal een modus zijn die je vaak zal spelen als alle tracks zijn vrijgespeeld, aangezien het verslavend werkt om steeds weer jouw tijd en die van mensen online te verbeteren. Dit betekent niet dat Quick Race niet vermakelijk is, maar persoonlijk kan ik Time Attack meer waarderen.

Hoe moet je racen?

Tijdens het racen moet je op verschillende dingen letten. Zo is het remmen en driften heel belangrijk, omdat je anders uit de bocht vliegt of veel vaart verliest. In het begin vond ik dit vrij lastig onder de knie te krijgen, maar met een beetje oefenen is het zeer goed te doen. Verder heb je ook nog de optie om een boost te gebruiken. Deze manier van extra snelheid kan soms het verschil zijn tussen eerste worden of als laatste finishen. De boost is daarnaast ook enorm belangrijk voor de stukken waar een looping is en je dus de zwaartekracht moet verslaan. Een beetje extra snelheid door de boost kan net zoals bij het finishen net het verschil zijn waardoor je de looping wel of niet haalt. Mocht dit nog niet uitdagend genoeg zijn, dan kan je er ook voor kiezen om de moeilijkheidsgraad van de andere racers omhoog te gooien.

Tevens bieden de sommige tracks uitdagingen. Zo zijn er soms obstakels zoals een versperring van een deel van de baan of gebeuren er opeens speciale dingen zoals spinnenwebben. Een prettige toevoeging is ook dat je in lokale en online multiplayer kan spelen tegen vrienden en mensen online. Zo kan je in lokale multiplayer in split screen racen zoals je dit kent uit Mario Kart.

Richt jouw eigen kelder in

In Hot Wheels Unleashed kan je heel veel dingen aanpassen. In de Basement van het spel heb je de optie om een woonkamer, keuken, prijzenplek en hobbyplek aan te kleden met verschillende stijlen en objecten. Deze voorwerpen kan je kopen met de munten of vrijspelen door missies te voltooien. Dit is vooral leuk om te doen wanneer je ook een track in een van deze ruimtes wil maken, omdat je dan de ruimte in de stijl van de track kan krijgen. Verder kan je de standaard uitstraling van jouw Hot Wheels auto ook nog aanpassen mocht je hem niet zo mooi vinden. Als laatste is het ook mogelijk door op pauze te drukken tijdens het racen en de fotomodus te kiezen om foto’s te maken. Op die manier kan je dus van geinige of gave situaties foto’s maken en aanpassen. Dit vind ik een zeer leuke toevoeging en het werkt goed.

De auto’s in deze game zijn natuurlijk gebaseerd op echte Hot Wheels. Er zitten nu al 66 autootjes in de game met meer op komst in de toekomstige DLC. Auto’s speel je vrij via Blind Boxes of je koopt een specifieke in een dagelijks veranderend rooster. De Blind Boxes kan je kopen met de munten die je verzamelt door te racen en missies te voltooien. Soms is een Blind Box ook een beloning voor het voltooien van een missies. Er zijn dus genoeg opties om alles auto’s te verzamelen. De wagentjes zien er allemaal fantastisch uit. Het is te merken dat daar tijd aan besteed is zodat het aantrekkelijk is voor iedereen.

Bouw jouw eigen Hot Wheels-baan!

In de Track Builder van Hot Wheels Unleashed kan je zelf banen gaan bouwen om over te racen. Op die manier is er zelfs aan de echte bouwers onder ons gedacht. Waar je normaal met het speelgoed banen gaat bouwen, kan dat nu ook digitaal in deze game. Je hebt de keuze uit de 6 omgevingen om een baan in te bouwen. Mocht je een baan in de Basement gebouwd hebben en online gaat delen, dan zal iedereen in jouw zelf aangeklede Basement kunnen racen. Helaas schiet de uitleg wel wat te kort in de Track Builder. Het bouwen gaat per onderdeel die je zelf kan vervormen en zo leg je de delen aan elkaar om een baan te maken. Er zijn enorm veel opties, maar vanwege het onduidelijk menu waar je stukjes baan kies is het zeer lastig om de Track Builder te gebruiken. Er zijn enorm veel verschillende knoppen combinaties waar acties aan verbonden zitten, maar het is totaal niet duidelijk wat alles doet. Het is niet onmogelijk om te leren dit goed te gebruiken en heb je het eenmaal door dan is er veel mogelijk. Dit is dus een modus waar je veel tijd in moet steken om er voldoening uit te kunnen halen.

Audiovisueel

Hot Wheels Unleashed heeft helaas last van vrij lange laadtijden tussen menu’s. Ook visueel is het niet top. Het oogt vrij kaal en op sommige momenten onscherp. Aangezien je tijdens het spelen vooral aan het racen bent, vind ik het gelukkig niet al te veel opvallen waardoor het niet heel storend wordt. In tegenstelling tot het visuele is er vrij weinig mis met het geluid. De muziek en deuntjes in het menu en tijdens de races passen uitstekend bij dit spel.

Conclusie

Hot Wheels Unleashed is niet de beste racegame die te koop is. Maar voor de mensen die eens zin hebben om banen te bouwen of Hot Wheels heel leuk vinden, is het wel een vermakelijke game. De besturing is degelijk genoeg zodat het niet om geluk draait, maar echt om jouw stuurkunsten. Verder zijn er genoeg modi om je mee te vermaken. Vooral Track Builder is een zeer leuke toevoeging, maar vanwege de huidige staat van uitleg en het onduidelijke menu is het onvoldoende. Verder is het jammer dat het audiovisueel wat tegenvalt. Of de game iets voor jou is hangt er dus heel erg van af wat je in een racegame zoekt en of je het de prijs waard vindt. De game is relatief duur aangezien je in de toekomst ook meerdere Passes aan zal kunnen schaffen voor extra content. Ik vind het nu de volle prijs niet waard als je in de toekomst ook de Passes wil aanschaffen. Al met al is het dus aardige racegame met een aantal mitsen en maren.

+ Goede besturing

+ Leuke tracks om over te racen

+ Genoeg modi om je mee te vermaken

– Audiovisueel valt het tegen

– Track Builder is vrij lastig goed te gebruiken

– De prijs is aan de hoge kant als je ook alle Passes wil aanschaffen in de toekomst

DN-Score: 7