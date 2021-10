Pokémon komt naar Universal Studios Japan

Universal Studios Japan gaat uitbreiden!

In een persbericht heeft Universal Studios Japan aangekondigd dat ze een partnerschap zijn aangegaan met The Pokémon Company. Vanaf 2022 zullen de twee mediagiganten gaan brainstormen om de wereld van Pokémon naar het attractiepark in Osaka te brengen. Eerder dit jaar was Super Nintendo World al officieel geopend als een uitbreiding van Universal Studios Japan. Momenteel bevat deze uitbreiding alleen nog locaties en personages van de Super Mario-serie, maar vorige week werd aangekondigd dat de Donkey Kong-serie ook hun eigen locatie in het park zal krijgen.

Het is dan ook niet al te verrassend dat het attractiepark gaat uitbreiden naar de Pokémonwereld. Toch is het zeer bemoedigend om te zien. Het is een teken dat Universal en Nintendo beide tevreden lijken te zijn met hun samenwerking. Wie weet of hierna nog meer Nintendo-series naar Universal Studios zouden kunnen komen? Wellicht Zelda, Splatoon of Kirby? Daarnaast weten we dat Super Nintendo World ook naar Universal Studios Orlando en Hollywood zal komen. Hopelijk zal Pokémon diezelfde stap zetten.

Kijk jij ernaar uit om een Pokémonattractie te bezoeken? Zou je zelf naar Universal Studios Japan willen gaan, of wacht je liever tot het wat dichterbij komt? Laat het ons weten in de reacties!