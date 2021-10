Deze 15 spellen werden er in september 2021 het meest gedownload

De volledige lijst kun je hier bewonderen.

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden ditmaal het goed, maar er staan ook weer nieuwe games, die in de maand september verschenen, in de lijst. WarioWare: Get It Together! is daar een mooi voorbeeld van. Deze titel die in de tweede helft van vorige maand uitkwam, heeft namelijk vol trots de tweede plaats weten te veroveren. Zoals je kunt zien is Diablo II: Resurrected zo populair dat het actie-avonturenspel de eerste plek heeft bemachtigd.

Ben je benieuwd naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.

1. Diablo II: Resurrected

2. WarioWare: Get It Together!

3. Minecraft

4. Among Us

5. Stardew Valley

6. Eastward

7. FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition

8. Castlevania Advance Collection

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Slime Rancher: Plortable Edition

11. Townscaper

12. Animal Crossing: New Horizons

13. Sonic Colours: Ultimate

14. Pokémon Sword

15. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Welke games heb jij vorige maand allemaal gedownload? Laat het ons weten in de reacties!