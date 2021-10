De eerste reviews van Metroid Dread duiken op en die liegen er niet om

Met verschillende negens lijkt Metroid Dread daadwerkelijk weer een klassieker te worden.

Metroid Dread verschijnt aankomende vrijdag op de Nintendo Switch en daar kijken ongetwijfeld heel veel Nintendo-fans naar uit. In onze preview sprak Jorden onlangs al behoorlijk lovend over de game, maar het uiteindelijke oordeel is natuurlijk waar het om gaat. Nu de release steeds dichterbij komt duiken ook de eerste reviews van de game op. En zoals je hierboven al kan lezen, die liegen er niet om. Hieronder hebben we een overzichtje voor je van verschillende cijfers danwel rankings die Metroid Dread tot nu toe heeft gekregen. Zo zien we dat de game inmiddels al 4 keer met een prachtige 9 is beoordeeld maar ook oordelen als “Essential” en “Recommended” komen voorbij.

Ga jij aanstaande vrijdag met Metroid Dread aan de slag? Laat het ons hieronder weten. Wil je de complete reviews van hieronder lezen? Klik dan op de linkjes om naar de reviews te gaan. Ben je benieuwd naar het verhaal achter de Metroid-serie? Lees dan vooral onze recente special eens waarin Jarno je meeneemt door het verhaal van de serie!

Eurogamer – “Essential”

IGN – 9 / 10

GameSpot – 8 / 10

Game Informer – 9 / 10

GamesRadar – 3.5 / 5

Shacknews – 9 / 10

Destructoid – 8.5 / 10

Gamereactor – 9 / 10

GameXplain – “Loved”

Polygon – “Recommended”