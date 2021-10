Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly bevestigd voor de Switch

Stap opnieuw achter de bar met lo-fi muziek!

Uitgever Chorus Worldwide en ontwikkelaar Toge Productions hebben vandaag bekendgemaakt dat het vervolg op Coffee Talk ook naar de Switch komt. Eerder werd namelijk bekend dat er een vervolg op de PC zou verschijnen, maar deze komt ook naar Nintendo’s hybride console. In 2020 verscheen het eerste deel die ik destijds positief heb gereviewd. Net als het eerste deel duik je weer achter de bar om de lekkerste drankjes te maken voor de klanten die kunnen bestaan uit mensen, orcs, elfjes, aliens en nog veel meer. Luister mee en meng je in gesprekken die klanten hebben terwijl je koffie of thee serveert. Ook kun je zelf latte-kunst maken. In de trailer hieronder zie je terugkerende personages met een lo-fi beat op de achtergrond. De tweede episode van Coffee Talk verschijnt in 2022.