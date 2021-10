Switch beelden Astria Ascending

Benieuwd hoe de side-scrolling RPG er op de Switch uitziet?

Astria Ascending is sinds afgelopen week te spelen op de Nintendo Switch. Voor iedereen die zich afvraagt of deze 2D side scrolling RPG het een beetje goed doet op de Switch heeft youtube kanaal Handheld Players een video online gezet met gameplay. De video toont de eerste 30 minuten van de game, en kun je hieronder bekijken.

In Astria Ascending volg je het verhaal van de Demigods, een bonte verzameling van acht helden die de verantwoordelijkheid hebben over het lot van de wereld. Elk personage heeft zijn eigen verhaal, in een wereld bestaande uit vijf grote steden, 25 dungeons en zo’n 30 tot 50 uur aan gameplay. Het is een turn-based RPG, en naast de main quest zijn er vele side-quests en mini-games te vinden.