Sora aangekondigd als laatste DLC-Vechter Super Smash Bros. Ultimate

Onze dearly beloved Sora komt naar Super Smash Bros.!

De laatste DLC-Vechter voor Super Smash Bros. Ultimate is vandaag eindelijk aangekondigd. Het is Sora van Kingdom Hearts! Volgens meneer Sakurai was hij de oorspronkelijke winnaar van de Smash Bros. Fighter Ballot uit 2015. Toentertijd was Sora niet te realiseren, maar na al die jaren is het eindelijk gelukt om die wens waar te maken. Als je Sora aanschaft krijg je ook het level Hollow Bastion om op te vechten, plus negen nieuwe muziekstukken. Als je daarnaast beschikt over save data van Kingdom Hearts: Melody of Memory, krijg je nog een extra muziekstuk! Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe Spirits om vrij te spelen, waaronder Riku, Aqua en Ventus.

Vervolgens is aangekondigd dat alle DLC-Vechters uit Fighters Pass Vol. 2 nog een amiibo zullen krijgen. Van Min Min, Steve en Alex hebben we alvast een kijkje gekregen. Verder zijn er ook drie nieuwe Mii Fighter-kostuums aangekondigd: een Octoling pruik en een Judd pruik van Splatoon, en de outfit van Doom Slayer! Al deze DLC wordt uitgebracht op 19 oktober. Hiermee is de DLC van Super Smash Bros. Ultimate dan ook werkelijk tot een einde gekomen. We hebben de presentatie ook hieronder nog neergezet, zodat je alle informatie ook voor jezelf kunt bekijken.

Wat vind jij? Ben je net zo blij als wij dat Sora de laatste DLC-Vechter is? Of is je hart gebroken omdat jouw droompersonage de selectie toch niet gehaald heeft? Laat het ons weten in de reacties!