[Review] Dragon Ball Z: Kakarot – Een goeie hertelling van de anime

Dragon Ball Z: Kakarot herverteld het iconische verhaal van de Dragon Ball Z-series op een redelijk unieke manier, maar is dit juiste manier?

Zelf heb ik vroeger enorm veel Dragon Ball Z-titels gespeeld. Zo kwamen de Budokai en Tenkachi-reeks heel vaak voor in mijn kindertijd. De leukste momenten van die tijd waren wel de momenten waar ik het tegen mijn broer opnam en voor de zoveelste keer gedeeltes van het DBZ-verhaal voorgelegd kreeg. Voor de mensen die niet bekend zijn met de games van Dragon Ball Z, het spel houdt ervan om het gehele hoofdverhaal steeds opnieuw te vertellen. Dit wordt vrijwel altijd gedaan in de verhaalmodus van het spel. Toch is de verhaalmodus vaak niet de hoofdreden voor mensen om het spel te kopen.

Zo zijn de spellen meestal gefocust op de multiplayer gevechten en is het hoofdverhaal er meestal alleen maar om karakters vrij te spelen en deels natuurlijk voor de leuk. Toch vroeg ik me een aantal dingen af bij de aankondiging van Dragon Ball Z: Kakarot. Is het nodig om het gehele verhaal van Dragon Ball Z nogmaals te herhalen? Vooral voor iemand die ondertussen al meer dan tien spellen in de reeks heeft gespeeld, was ik wel benieuwd naar de antwoord van deze vraag. Brengt deze titel daadwerkelijk iets unieks of is dit wederom gewoon een herhaling van een deel van het Dragon Ball Z verhaal. Je leest het in ieder geval in deze review!

Welkom bij de gigantische wereld van Dragon Ball Z

Voor de nieuwkomers onder ons, Dragon Ball Z gaat vooral over het hoofdpersonage Goku die leeft op de planeet aarde. Goku is een gespierde gast die houdt van eten en een relatie heeft met een vrouw genaamd ChiChi. Samen met zijn vrouw heeft Goku een kind genaamd Gohan. Naast zijn gigantische honger voor alles wat eetbaar is, heeft hij ook nog een gigantische hoeveelheid kracht. Goku is namelijk een Saiyan, een mens met uitzonderlijke krachten. Hierdoor kun je vliegen, transformeren en heb je speciale vaardigheden. Dit zorgt natuurlijk voor veel voordelen, maar ook voor veel nadelen.

Niet alle Saiyans zijn tenslotte even aardig en gebruiken hun krachten voor het goede. Ook zijn er genoeg andere manieren waarop een individu krachtig kan zijn. Zo zijn er talloze aliens, robots en andere levensvormen die op Goku’s pad terecht komen in zijn avontuur. Al deze individuen zijn natuurlijk opzoek naar de zeven Dragon Balls. Als iemand alle Dragon Balls weet te vinden, mag deze persoon één wens doen. Je snapt natuurlijk waarom deze niet in de verkeerde handen terecht mogen komen.

Met maar liefst zes verschillende series en honderden afleveringen is het avontuur van Goku al enorm lang aan de gang. Je vraagt je misschien af, tot welk punt kun je in dit spel spelen? In het spel speel je vanaf de Raditz/ Saiyan Saga tot en met de Kid Buu Saga. Toch weet het spel wat interessante aspecten toe te voegen aan het verhaal. Zo heeft het spel enkele gedeeltes die in zowel de anime als de manga niet voorkomen. Dit zijn geen grote dingen maar geven soms wel wat meer diepgang, wat wel welkom is. Vooral als je bekend bent met het DBZ-universum houden wat veranderingen het spannend.

Is dit spel een goed begin van je Dragon Ball Z avontuur? Misschien wel, al mis je wel het hele verhaal van de originele Dragon Bal-serie. In deze serie volg je Goku als hij nog een kind is, dit komt bijna niet aan het licht in Kakarot. Wel zijn er enkele verzamelobjecten die hiernaar verwijzen door de wereld heen.

Dragon Ball Z + RPG?

Dragon Ball Z: Kakarot focust zich vooral op het verhaal en gooit hierbij wat RPG-elementen in de mix. Zo heb je de mogelijkheid om door het hele universum van Dragon Ball Z heen te vliegen. Wel heeft dit enkele restricties waarbij, als je naar een nieuwe omgeving wilt, deze uit een menu zal moeten selecteren. Vanuit een startpunt kun je dan vervolgens een grote omgeving ontdekken die bij dat stuk van de wereld hoort. Deze wereld is gevuld met allerlei soorten dieren, planten, gebouwen, mensen en nog veel meer. Zelf vond ik het wel fijn dat de open wereld redelijk rijkelijk gevuld was. Zo is er genoeg om te ontdekken en te ondernemen. Helaas zijn de sidequests die de mensen aan je geven redelijk basic.

Heel af en toe kwam ik eens een quest tegen die wel interessant was, helaas was dit niet vaak het geval. Verwacht niet meer dan de gebruikelijke fetch quests waarbij je x aantal van een voorwerp moet verzamelen en terugbrengen. Ook heb je willekeurige vijanden die rondvliegen in deze open wereld. Deze robots hebben het op je gemunt en vliegen achter je aan als ze je zien.

Zo start er vrijwel meteen een gevecht in een arena-setting die de meeste mensen wel kennen van de vorige DBZ-titels. Meer over het gevechtssysteem in een later blok. Als je een vijand hebt verslagen, krijg je hier EXP voor. Dit heb je nodig om je karakter een level omhoog te laten gaan, waardoor hij sterker wordt. EXP kan ook verdient worden als je progressie boekt in het hoofdverhaal. Ook zijn sidequests een goeie bron van EXP als je de volgende quest in het hoofdverhaal niet kunt behalen.

Verder is er een bord waarin je emblemen, die je als beloning krijgt van quests, in je voordeel kunt gebruiken. Zo staan er op deze emblemen verschillende karakters. Plaats deze karakters op een bord voor specifieke bonussen. Hoe beter de band tussen de karakters is, hoe meer bonussen je zal krijgen van dit bord. Zo herken je misschien veel systemen die je in je typische RPG ziet. Dit werkt echter niet altijd in het spel zijn voordeel, zo voelen veel aspecten van de RPG systemen niet helemaal mooi afgemaakt. Daarnaast innoveert het spel wat te weinig, waarbij de gameplay wat voorspelbaar wordt na een tijdje.

KAMEKAMEHA

In een gevecht vlieg je door de lucht en probeer je de vijand uit te schakelen met een combinatie van krachtige fysieke en mentale aanvallen. Zo heb je de keuze uit lange afstand aanvallen, korte afstand aanvallen, een schild en nog veel meer gevechtsmogelijkheden. Dat niet alleen, maar je hebt ook de mogelijkheid om te transformeren in een krachtigere versie van jezelf. Dit fenomeen noemen we Super Saiyan en kan enkel en alleen uitgevoerd worden door Saiyans. Er zijn andere transformaties aanwezig in het DBZ-universum maar die behoren dan weer tot de niet-menselijke rassen.

Tijdens een gevecht heb je de mogelijkheid om combo’s uit te voeren met je groepsgenoten. Dit zorgt voor een reeks van aanvallen die meer schade aanrichten dan gewoonlijk. Let wel op, een vijand kan niet een lange tijd achter elkaar aangevallen worden. Als je namelijk een vijand een lange tijd in bedwang houdt in een gevecht, komt er een rode aura rondom de vijand. Deze aura barst uit elkaar waarna alle personen in de buurt weg worden geblazen.

Maak gebruik van de vaardigheden van je personage, gebruik je schild en ontwijk wanneer dit nodig is en zorg natuurlijk dat je eigen personage een hoog genoeg level heeft. De gevechten zijn eigenlijk redelijk simpel, wat ervoor zorgt dat ze redelijk eentonig worden na een tijd. Daarom had ik graag wat meer innoverende functies gezien in het gevechtssysteem.

Op grafisch gebied alles kids

Zowel in docked als handheld modus wist de grafische kant me te verbazen. Natuurlijk ziet het spel er niet zo goed uit als op de consoles met meer kracht, maar het komt er wel redelijk dichtbij. Zelf had ik geen problemen met het ontdekken van de gigantische open wereld met mijn Switch en kwam ik geen rare grafische glitches. Qua animatie kan het op sommige vlakken wel wat beter. Zo zijn de cutscenes van belangrijke momenten in het verhaal enorm goed geanimeerd, waarbij de makers de minder belangrijke momenten een beetje links laten liggen. Ook zijn de animaties binnen een normaal gevecht niet heel spannend. Wellicht is dit wel spannend voor nieuwkomers, maar voor de mensen die de arena-spellen gewend zijn is dit niet heel prikkelend.

De enige uitspringers zijn de baasgevechten, waarbij de grote badguys nog krachtiger worden gemaakt. Zo doet het spel zijn best om de anime-gevechten te repliceren. Ik zal niet spoilen op welke manier dit gedaan wordt, maar het is wel echt super vet gedaan. Toch had ik gehoopt dat ze wat meer aandacht hadden geschonken aan het spel in zijn geheel, in plaats van bepaalde gedeeltes.

De stemacteurs en -actrices van de originele anime zijn gelukkig wel gewoon van de partij. Zo zijn alle personages ingesproken door de stem die je van ze gewend bent. Helaas is niet alle dialoog ingesproken, maar dit was wellicht te duur geweest. Verder kun je genieten van wat iconische liedjes van de show waardoor het hart van elke Dragon Ball-fan sneller gaat kloppen.

Conclusie

Dragon Ball Z: Kakarot hertelt wederom het verhaal van de anime en voegt hier en daar wat stukjes verhaal toe. Zo heeft het spel RPG-elementen en kun je de wereld van Dragon Ball Z ontdekken zoals nooit tevoren. Wel heeft het spel last van enkele onafgemaakte ideeën. Zo voelt het RPG-gedeelte niet helemaal op zijn plek en ligt soms iets te veel focus op bepaalde aspecten van het spel waardoor het andere gedeelte blijft liggen. Dit is jammer en best onnodig aangezien de potentie van dit spel. Toch is Dragon Ball Z: Kakarot een goeie aankoop voor iedereen die fan is van Dragon Ball Z of eventuele nieuwkomers van de serie. Verwacht echter geen spel die je van je sokken afblaast, zo goed is het spel nu ook weer niet.

+ Goeie hervertelling van de eerste paar Saga’s van het DBZ-verhaal

+ Grafisch in orde, mooie open wereld

+ Gevechtssysteem is prima voor wat het is

+ Nostalgisch stemacteerwerk + muziek

– Eentonige sidequests

– Spel voelt wat voorspelbaar aan na een tijd, wordt een beetje saai

– Spel mist hier en daar wat afwerking

DN-Score: 6,7