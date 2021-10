Launch-trailer voor Super Monkey Ball: Banana Mania

Vanaf vandaag is Super Monkey Ball: Banana Mania uit.

Half juni werd Super Monkey Ball: Banana Mania aangekondigd voor de Nintendo Switch. Vanaf vandaag is dan eindelijk deze titel uitgekomen. Normaal gesproken komt er rond de release ook een launch-trailer online en dat is nu ook het geval. Bekijk deze video onderaan dit artikel. Wij hebben deze game ook pas geleden gereviewd en het kreeg een 7,5.

In Super Monkey Ball: Banana Mania rol je als AiAi of één van zijn leuke vrienden in een bal door verschillende werelden met hun eigen levels. Het doel van deze levels is om zo snel mogelijk de finish te behalen. Het spel bevat maar liefst twee verschillende remasters van de Super Monkey Ball-reeks. Zo kun je rondrollen in Super Monkey Ball én in Super Monkey Ball 2. Destijds maakte we op de Nintendo Gamecube voor het eerst kennis met deze serie, maar is nu ook op de Nintendo Switch te spelen.