Kingdom Hearts komt naar Nintendo Switch

Let your Switch be your guiding key.

Update: De drie spellen zullen zowel individueel worden verkocht als in een bundel. Dit heeft Square Enix aangekondigd op hun website. Je kunt ze los kopen als Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version en Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version. Alternatief zal er ook een bundel met alle drie deze releases worden uitgebracht onder de naam Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. En de winnaar voor langste en gekste namen gaat naar… Vanmiddag werd aangekondigd dat Sora van Kingdom Hearts naar Super Smash Bros. Ultimate zal komen. Kort daarna onthulden Nintendo en Square Enix ook dat de gehele Kingdom Hearts-serie binnenkort zal uitkomen op de Switch! Het betreft de drie spellen Kingdom Hearts 1.5+2.5, Kingdom Hearts 2.8 en Kingdom Hearts 3 + Re Mind. Als we de trailer mogen geloven, dan zijn al die spellen onderdeel van één grote compilatie. Dat heeft Square Enix vorig jaar ook al gedaan met de Kingdom Hearts All-In-One Package op de PlayStation 4. Die eerste twee titels zijn ieder ook weer compilaties, dus in totaal betreft het maar liefst tien verschillende Kingdom Hearts games. Een belangrijke voetnoot is echter wel dat deze spellen de cloud-versies zullen zijn. Dat betekent dat je ze enkel zult kunnen spelen als je verbonden bent met het internet. Je kan de spellen dan nog steeds in handheld-stand spelen, maar je zult er helaas niet ver van je huis mee kunnen gaan. Desondanks betekent het wel dat de gehele Kingdom Hearts-serie nu te spelen is op de Nintendo Switch! Het enige Kingdom Hearts-spel dat niet is inbegrepen is Melody of Memory, die al sinds vorig jaar verkrijgbaar is op de Switch. Als je save data van dat spel hebt, kan je op 19 oktober ook een extra muzieknummer vrijspelen in Super Smash Bros. Ultimate. Hieronder nog even de aankondigingstrailer. Het is nog niet duidelijk wanneer de compilatie precies zal uitkomen, maar Nintendo heeft ons beloofd dat het “binnenkort” zal zijn. Continue Reading