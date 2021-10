Inspector Waffles komt naar de Switch

Deze old school adventure detective game komt binnenkort naar de Switch.

Inspector Waffles is een game die de nostalgie van oude point-and-click-games probeert op te wekken. De game kwam in maart van dit jaar naar Steam, en binnenkort zal de game ook te ervaren zijn op de Switch. De titel staat namelijk gepland voor 14 oktober. De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.

In Inspector Waffles speel je het titelpersonage in de stad van Cat Town. Hij is een detective die hoopte dat zijn ergste dagen achter hem liggen, maar niets is minder waar wanneer er een hoge pief vermoord wordt. Deze CEO was zeer geliefd bij de bevolking, en er zit voor de beste detective niets anders op dan zijn gerafelde overjas aan te trekken en zijn pijnlijke herinneringen te confronteren.