Story of Seasons: Pioneers of Olive Town behaalt meer dan miljoen verscheepte exemplaren

De nieuwste Story of Seasons doet het goed.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town verscheen in maart dit jaar op Nintendo’s hyrbride console en inmiddels blijkt uit de verkoopcijfers dat de game het goed doet op de Nintendo Switch. Marvelous heeft namelijk laten weten dat de game inmddels meer dan een miljoen keer is verscheept. Weliswaar betekent dit niet per definitie dat er een miljoen exemplaren verkocht zijn, dat aantal is wél aan de winkels geleverd. In mei kwam er ook al positief nieuws, toen onthulde uitgever XSEED namelijk dat Pioneers of Olive Town de snelst verkopende Story of Seasons-titel in Noord-Amerika tot dat moment was.

In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town heeft jouw Opa met zijn vrienden het stadje Olive Town opgericht om land te verbouwen en een rustig leven te kunnen leiden. Als jij jaren later wilt genieten van dit prachtige landschap kom je er helaas achter dat het helemaal verwilderd is en jij het dus opnieuw zult moeten opbouwen. Dit doe je door groente te verbouwen, vissen te vangen en voor alle dieren te zorgen.