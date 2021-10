[Review] The Addams Family: Mansion Mayhem

Ontdek het huis van deze bekende maffe griezel-familie!

The Adams Family, wie kent deze beroemde fictionele griezelfamilie niet? The Addams Family maakte haar debuut via een stripboekenserie en in de jaren ’60 werden ze verfilmd. Inmiddels kan je het zo gek niet bedenken en het is er. Inmiddels is er ook weer een spelletje van de serie verkrijgbaar en wel voor de Nintendo Switch. Aan mij de eer om deze voor jullie te testen en reviewen.

Rijke griezels

Dat The Addams Family zeer rijk is zal ook niemand zijn ontgaan. In Mansion Mayhem stap je dan ook binnen in het gigantische huis waar dochter Wednesday vertelt dat ze op school een leerling de stuipen op het lijf heeft gejaagd door een kat in haar kluisje te stoppen, waar zoon Pugsley twijfelt of hij ooit goed een muziekinstrument zou kunnen bespelen omdat zijn handen zelfs te klein zijn om goed te kunnen wurgen en waar je wordt bediend door de gigantische Lurch.



Wanneer de deurbel gaat, staat er een man aan de deur die beweert dat het enorme huis zijn nieuwe bed & breakfast zal worden inclusief griezelige escape room. De familie wil daar natuurlijk niks van weten, maar besluiten wél om de geheimen van hun huis eens te onderzoeken. Het is daarna tijd om een karakter te kiezen en te starten met het eerste level.

Familieplezier

The Addams Family: Mansion Mayhem is een titel voor de hele familie. De 3D platform levels zijn niet erg lang en goed te doorlopen. We beginnen op de wereldmap in de eetkamer en de keuken waar enkele levels te vinden zijn. Het karakter naar keuze krijgt aan het begin van elk level een wapen om boze tomaten en aanvallende wortels een stukje kleiner te maken. Wanneer er een deel is dat moeilijker is, is er vaak een mogelijkheid om voor een makkelijkere route te kiezen. De bedoeling is om muntjes te verzamelen door de losse munten te zoeken, inktpotjes kapot te slaan en geheime kisten en bonuslevels te vinden. Veelal zoek je een weg naar het einde van elk level terwijl je wordt bekogeld met messen, pijlen en zwaarden. Het kan immers niet gevaarlijk genoeg zijn voor deze knotsgekke familie..

Naast de standaard levels komen er soms ook spelletjes tussendoor waarbij je zoveel mogelijk muntjes moet verzamelen, ook deze zijn vrij simpel. Als het doel is om 200 muntjes te halen, haal je bijvoorbeeld met gemak 1000 muntjes. Daarom zal het waarschijnlijk leuker zijn voor een wat jongere doelgroep, eventueel om samen met de ouders te spelen.

Lekker griezelen

Het spel is alles wat je verwacht bij The Addams Familiy: het is een vrolijk en gezellig spel met griezelige invloeden. Je wordt beloond met het bekende deuntje en niks is voor deze familie te eng of gevaarlijk. Tijdens het spelen is er een groen rondje om jouw personage, wat goed helpt om diepte in te schatten. Verder is het geen grafisch hoogstandje, erg korrelig zelfs soms, ook is het helaas niet mogelijk om de camera zelf mee te draaien. Het is te begrijpen dat kinderen hier wat meer plezier uit kunnen halen, maar als volwassene had ik het na 2 uurtjes spelen eigenlijk wel gezien zo zonder enige uitdaging.

Conclusie

The Addams Family: Mansion Mayhem is een spel waarvan je als volwassene niet te veel van moet verwachten. Voor kinderen is het wel een erg leuke titel omdat hij erg simpel is. Het is een spel met 3D platform levels waarin je muntjes verzameld, geheime kisten en bonuslevels kan vinden en waar je af en toe een tegenstander tegen het lijf loopt die je kan verslaan. Af en toe krijg je een ander soort level waarbij je bijvoorbeeld muntjes moet verzamelen. Verder blijft het redelijk hetzelfde allemaal met af en toe wat afwisseling in de omgeving.

+ Familiepret

– Grafisch geen hoogstandje

– Het is niet mogelijk de camera mee te draaien

DN-Score: 5,5