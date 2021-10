[Review] SkateBIRD – geen hoogvlieger

Skateboarden met je favoriete birbs wie wilt dat nou niet? Al onze ervaringen met SkateBIRD vind je hier.

Vanaf de onthulling van het concept had ik wel interesse in SkateBIRD. Schattige vogels op een skateboard die jij kunt besturen met redelijk wat customisatie, wie wilt dat nou niet. Vol goede moed begon ik dan ook aan het spel, maar helaas is in elk geval de Switch-versie geen hoogvlieger. Hoe dat komt? Je leest alles hier.

Gameplay is gewoon niet goed

Eén van de grootste problemen die het spel heeft is toch wel de gameplay. Vogels die skaten zou redelijk unieke gameplay met zich mee moeten brengen, maar dat valt erg tegen. Je kunt wel in de lucht nog een keer springen door het gebruik van je vleugels, maar dan houdt het ook snel op. Verder is de besturing erg clunky en deze wordt niet echt goed uitgelegd. Ik ben bijvoorbeeld een half uur bezig geweest om één missie te halen waarbij ik over drie kommen moest grinden. Puur omdat het springen zo raar werkte waardoor ik vaak van mijn board af viel en de timer voorbij liep. Ook als je andere tricks probeert uit te voeren, voelt het alsof je de eerste Tony Hawk game speelt op de originele release.

Het gedrag van de camera helpt hier ook totaal niet bij. Op sommige plekken werkt deze normaal en prettig, maar er zijn flink wat plekken waar de camera volledig oncontroleerbaar is. Hij schiet op zulke momenten alle kanten op, vooral wanneer er objecten boven je zijn gepositioneerd of tijdens het resetten van je vogel. Dit helpt niet bij het behalen van de op tijd lopende missies. Het is zonde want het zijn op zich redelijk kleine problemen die met een update te verhelpen moeten zijn, maar het zorgt op dit moment wel voor een te frustrerende gameplay terwijl het skaten met birbs juist zo een leuk en bijzonder concept is. Daarop hoop ik ook enorm op updates of een beter uitgewerkt vervolg.

Ook positieve aspecten

SkateBIRD heeft ook positieve aspecten; daarom heb ik ook echt wel vertrouwen in een goede game na patches of met een vervolg. Zo zorgt de verhaallijn, ook al is die op zich niet belangrijk, net voor dat extra beetje aandacht. De vogels zijn namelijk verdrietig dat hun baasje amper thuis is. Het wordt enorm leuk verteld en brengt net een beetje extra bij een spel als dit. Totaal niet nodig om toe te voegen, maar dit toont wel de ambitie.

Diezelfde ambitie is ook terug te vinden in de vele opties die in het spel zitten. Van de vele trucjes en mechanics die in het spel zitten, al dan niet goed uitgevoerd, tot de bijzondere locaties. De customisatie van het spel zorgt ervoor dat je enorm coole vogels hebt om mee rond te skaten. SkateBIRD geeft je de mogelijkheid om dus zelf een vogelsoort te kiezen, maar deze ook flink aan te passen.

Tot slot is helaas de resolutie erg laag. Het kan ook een opzettelijke stijlkeuze zijn geweest, maar het hele spel voelt niet scherp aan en dat is toch zonde. Zeker met de grafische stijl zou het meer dan prima moeten werken op de Switch en gewoon een scherpe 720p/1080p moeten kunnen zijn.

Conclusie

SkateBIRD heeft een flinke potentie, het is schattig en een uniek skateboardspel concept. Helaas is de gameplay op dit moment gewoon niet aan te raden. Van spacende camera’s tot gewoonweg clunky controls; het werkt gewoon niet fijn. Bovendien is de grafische stijl niet veeleisend, maar toch lijkt de resolutie enorm laag wat dus ook echt zonde is. Er is wel iets van plezier aan te beleven, maar niet genoeg om er een voldoende aan te geven.

+ Enorm leuke uitstraling

+ Unieke gameplay elementen

+ Birbs

– Gameplay is clunky

– Camera die vliegt alle kanten op

DN-Score: 5.0