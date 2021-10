Video vergelijkt Switch en Xbox One versie Darksiders III

Benieuwd hoe de game eruit ziet op de Switch?

Youtubekanaal Direct-Feed games heeft een nieuwe video online gezet waarin de Xbox One versie van Darksiders III met de Switch versie vergeleken wordt. Darksiders III is een hack-and slash adventure game die inmiddels alweer een paar jaar oud is, en afgelopen week eindelijk naar de Switch kwam. Hoog tijd om eens te kijken hoe hij het op de Switch doet.

Eén van de interessantste aspecten uit de video is dat het lijkt alsof nog best wat opgeofferd moest worden om de game naar de Switch te krijgen. Zo zit er een duidelijk verschil in de textures van de Switch versie, die aardig naar beneden bijgesteld zijn. En ook de 30FPS die hij probeert te halen is niet consistent. De gehele vergelijkingsvideo kun je hier onder bekijken.

In Darksiders III keer je terug naar een apocalyptische aarde. Jij speelt FURY, en het is jouw taak om de zeven doodzonden te vinden en te elimineren. FURY is één van de de vier ruiters van de Apocalyps. FURY heeft een missie die velen niet wisten te halen: de machten die nu de aarde verwoesten in balans brengen. De switch versie komt met de twee eerder verschenen DLC’s Keepers of the Void en The Crucible.