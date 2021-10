Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 14.1 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van oktober 2021 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel Mega- of GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Fatal Frame: Maiden of Black Water, maar liefst 14.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Prehistoric Life Puzzles, maar 73 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Fatal Frame: Maiden of Black Water – 14.1GB

Subnautica + Subnautica: Below Zero – 11.7GB

Gas Guzzlers Extreme – 5.4GB

Lumione – 3.5GB

Aeon Must Die! – 3.4GB

Monster Crown – 3.0GB

The Lightbringer – 2.9GB

Starlight Alliance – 2.8GB

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases – 2.8GB

Dusk – 2.7GB

Gang Beasts – 2.3GB

PandaBall – 2.2GB

The Good Life – 1.9GB

Dungeon Encounters – 1.8GB

Shadow Corridor – 1.5GB

No Longer Home – 1.5GB

The Jackbox Party Pack 8 – 1.3GB

A Little Golf Journey – 1.3GB

Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala – 981MB

Fight of Animals: Arena – 927MB

Angry Alligator – 861MB

Halloween Snowball Bubble – 612MB

Catty & Batty: The Spirit Guide – 594MB

Inspector Waffles – 430MB

Ruin Raiders – 400MB

Medieval Tower Defense – 399MB

Pretty Girls Mahjong Solitaire – 331MB

Toree 2 – 313MB

The Sundew – 284MB

Hextones – 274MB

Sheepo – 266MB

Business Tour Deluxe – 259MB

Drum Box – 229MB

The Marauder Chronicles: Curse Over Valdria – 210MB

Toroom – 188MB

Panmorphia – 185MB

Nira – 178MB

AmaneSwitch – 166MB

Immortus Temporus – 166MB

AAA Clock – 166MB

InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game – 162MB

Lord of the Click II – 161MB

Jack Axe – 132MB

Bouncy Bullets 2 – 113MB

Lotus Bloom – 103MB

Cape’s Escape Game 4th Room – 103MB

Prehistoric Life Puzzles – 73MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!