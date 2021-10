[Review] Castlevania Advance Collection – 4 Castlevania’s, ha ha ha!

Hebben deze Castlevania klassiekers de tand des tijds doorstaan?

Toen ik 20 jaar geleden in aanraking kwam met Castlevania: Circle of the Moon was ik opslag verliefd. Nadat ik hem met veel smeken mocht lenen van een vriend heb ik hem van top tot teen doorgespeeld. Ook de opvolgers op de GBA en later de Nintendo DS hebben mij veel uren speelplezier bezorgd. Helaas is de Castlevania-serie van Konami al een aantal jaar uitgedroogd op game-gebied. Het laatste deel in de “metroidvania”-stijl is de DS game Order of Ecclesia uit 2008. Toen de Castlevania Advance Collection werd aangekondigd was ik dan ook positief verrast. Het perfecte excuus om die geweldige en inmiddels redelijk vergeten games weer opnieuw te beleven.

4 games voor de prijs van één

Deze collectie beval 4 games: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow en Vampire’s Kiss. Op die laatste na zijn het allemaal Gameboy Advance-games in de al eerder genoemde “metroidvania”-stijl. Metroidvania is een term die gebruikt wordt om (meestal 2D) games te beschrijven waarin de focus ligt op het verkennen van één groot level in plaats de gebruikelijke lineare progressie. Voorbeelden hiervan zijn (zoals de naam al doet vermoeden) Castlevania en Metroid, maar ook Hollow Knight en Ori and the Blind Forest vallen hieronder. Vampires Kiss is de uitzondering in deze bundel. Deze game, oorspronkelijk van de Super Nintendo, is één van de ouderwetse Castlevania-games. Deze voelt dan ook meer als bonus content dan een toevoeging aan de reeks GBA games.

In elk van de games speel je als een karakter dat Dracula’s kasteel uitkamt om de terugkeer van Dracula te stoppen. Je bevecht de vele monster in het kasteel en vind gaandeweg equipment en powerups om jezelf te versterken. Ook krijg je hiermee toegang tot plekken in het kasteel waar je voorheen niet bij kon, zoals hoge platforms waar je nu op kan double-jumpen en kisten die je met een magische armband kunt verschuiven. Wat vooral opvalt, naast de overweldigende nostalgie natuurlijk, is hoe goed de besturing aanvoelt. Alles voelt duidelijk en de manier waarop de game geleidelijk steeds meer uitdagingen naar je toe gooit maakt het een intense ervaring. Je krijgt geen tutorial, maar het design zit goed in elkaar.

Overstap van GBA naar Switch.

Maar de grote vraag is natuurlijk hoe goed deze games nog zijn op de Switch. Er zit nogal een groot verschil tussen de GBA en de nieuwste hybride console van Nintendo, dus hoe is deze overstap? Op gebied van audio zijn de games in ieder geval nog steeds bijzonder goed. De serie staat bekend om zijn goede soundtracks en deze games dragen daar zeker aan bij. De levels hebben zo elk hun eigen stijl muziek, waarvan sommige spannend zijn terwijl anderen een mysterieus tintje hebben. Naast het iconische geluid van de zweep en powerups voelen sommige geluidseffecten wel wat ouderwets aan, maar niets om echt storend te noemen. Maar ook grafisch kunnen de games nog goed mee. Alles is duidelijk te zien en de karakters en monsters zien er zelf nu nog iconisch uit. Wat opvalt is dat de grafische stijl per game verschilt. Circle of the Moon is erg donker en grimmig terwijl Harmony of Dissonance juist helder en flashy is, soms zelfs een beetje trippy. Zelfs Vampire’s Kiss ziet er nog bijzonder mooi uit.

Genoeg content, plus extra!

Wat deze collectie extra leuk maakt is dat de gameplay van de 3 advance games ondanks dezelfde basis toch elk uniek aanvoelen. Zo ben ik af en toe van game geswitcht omdat ik ineens meer zin had in de extra mobiliteit van Harmony of Dissonance, of de vele wapens en powers van Aria of Sorrow. Daarnaast heeft elke game meerdere eindes, extra speelmodi om vrij te spelen en een grote hoeveelheid powerups en geheimen om te vinden. Voor de gemiddelde Castlevania fan kijk je hier toch al snel tegen minimaal 40 uur aan content aan.

De collectie voegt ook wat extra functies aan de games toe zoals een catalogus met alle vijanden, items en powers, de mogelijk om overal te saven en een korte tijd terug te spoelen. Erg handig als je de alles in de game wilt vrijspelen of moeite hebt met een bepaalde groep vijanden. Ook kun je de muziek en graphics omschakelen van oud naar nieuw, misschien geen enorm verschil maar toch leuk. Al deze functies zijn optioneel, dus je kunt de games natuurlijk ook in de originele staat beleven. Tot slot vind je naast de games ook een collectie aan artwork en een muziek-speler voor de echte liefhebbers.

Conclusie

Al met al is dit een hele mooie greep uit de Castlevania catalogus voor de prijs van €20. Aria of Sorrow en Circle of the Moon zijn in mijn ogen absolute toppers en Harmony of Dissonance is ook zeker de moeite waard. De games spelen perfect op de Switch en alle extra’s die deze collectie met zich meebrengt zijn een prima toevoeging.

+ 4 volwaardige games voor een zacht prijsje.

+ Na 20 jaar nog steeds prima te spelen, perfect voor de switch.

+ Leuke extra’s

– Bijna een 1 op 1 port van de oude games

– Vampire’s Kiss voelt niet helemaal thuis in de collectie

DN-score: 8,4