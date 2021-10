Nieuwe patenten voor AI-upscaling bieden mogelijk kijkje in Nintendo’s toekomstplannen

Een nieuwe dag, een nieuw Switch Pro gerucht.

Nieuwswebsite Video Games Chronicle (VGC) heeft gisteren nieuwe patenten van Nintendo ontdekt die zouden wijzen naar hun plannen voor AI-upscaling. De patenten waren oorspronkelijk aangevraagd in maart 2020, maar zijn afgelopen week dus openbaar gemaakt. Deze technologie zou het mogelijk maken voor een getrainde kunstmatige intelligentie om een bron met een lagere beeldkwaliteit automatisch op te schalen naar een hogere resolutie. Anders gezegd, het zou de hoeveelheid pixels van een bron van bijvoorbeeld 480p automatisch kunnen vergroten om een beeldkwaliteit van 720p, 1080p of 4K te creëren.

In de aanvraag geeft Nintendo voorbeelden van twee mogelijke toepassingen. De één is een methode die lijkt op die van de Switch, waar een apparaat een lagere beeldkwaliteit levert als het wordt gevoed door de interne batterij, maar de beeldkwaliteit kan opschalen wanneer het verbonden is aan een stopcontact of aan de tv. Het andere voorbeeld gaat specifiek over mogelijkheden voor cloud-gaming. De cloud kan dan een gecomprimeerd en laag beeld naar de gebruiker sturen, waarna de AI het ontvangen beeld automatisch opschaalt. Dit zou de hoeveelheid vertraging tijdens cloud-gaming kunnen verlagen.

Nintendo benadrukt in het patent dat deze technologie ook beelden naar 4K zou kunnen opschalen. Dit zou hand in hand gaan met de geruchten die al maandenlang spelen over een zogenoemde ‘Switch Pro’ die 4K beelden zou kunnen leveren. Het is echter onduidelijk of Nintendo van plan is deze technologie al in de nabije toekomst toe te passen. Misschien zal er dan toch nog een ‘Switch Pro’ komen, of misschien heeft Nintendo besloten om de technologie te bewaren voor een uiteindelijke opvolger van de Switch. De opkomende Nintendo Switch – OLED-Model beschikt in ieder geval nog niet over deze nieuwe technologie.

Wat denk jij? Denk je dat we in de nabije toekomst een Nintendo console met 4K-ondersteuning zullen krijgen? Of zullen we voorlopig blijven zitten met het huidige Switch-aanbod? Laat het ons weten in de reacties!