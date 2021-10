Victory Heat Rally verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de nieuwste trailer!

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden toen het succesvolle project op Kickstarter, genaamd Victory Heat Rally, voor het eerst werd aangekondigd. Hoewel de release op dat moment gepland stond voor 2021, is er gisteren meer informatie naar buiten gebracht. Ondanks dat we nu nog steeds geen exacte releasedatum hebben, is het nu wel duidelijk dat het racespel volgend jaar in 2022 zal verschijnen.

Victory Heat Rally is een racegame waarin je jouw eigen racer en voertuig kunt kiezen om op die manier naar de finish te scheuren. Het spel bevat in totaal maar liefst 36 circuits die verdeeld zijn onder 12 omgevingen en verschillende modi. Zo is het namelijk mogelijk om onder andere samen te racen in de split-screen multiplayermodus en de beste tijd te behalen in de Time Attack-modus. Bovendien zijn er genoeg dingen te ontgrendelen en zitten er hier en daar een paar easter eggs verstopt.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.