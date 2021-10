Fatal Frame: Maiden of Black “True Account: The Truth about Mt. Hikami”-trailer

De tijd om de vervloekte stad Mt. Hikami te ontdekken, is bijna aangebroken.

In deze nieuwe trailer van Fatal Frame: Maiden of Black worden een aantal mysteries van Mt. Hikami aan het licht gebracht. In het spel volg je drie meisjes tijdens hun reis door een spirituele stad genaamd Mt. Hikami. In deze stad vinden ze water heel speciaal, zelfs tot het punt waarbij ze het aanbidden. Helaas heeft deze stad een heel duister verleden en hebben zich er veel vreselijke ongevallen plaatsgevonden.

Samen met Yuri, Miu en Ren ga je samen met een speciale camera op pad door de vervloekte wegen van Mt.Hikami. Deze speciale camera, de Camera Obscura, heeft de kracht om de kwaadaardige geesten in deze stad op afstand te houden. Mocht dit niet lukken, heeft deze camera ook nog de kracht om een geest te vangen. Let wel op, er zijn genoeg geesten die speciale trucjes in hun arsenaal hebben om hun gevangen lot te ontwijken. Naast het bevechten van geesten, zal de camera je helpen met het vinden van geheime objecten.

Het verhaal is verdeeld in verschillende missies, elk met een eigen hoofdpersonage die dat gedeelte van het verhaal zal leiden. Zal jij alle hoofdpersonages door de vervloekte stad heen kunnen loodsen? Of zijn ze verdoemt op een niet zo mooi einde? Bekijk de trailer van Fatal Frame: Maiden of Black hieronder:

Fatal Frame: Maiden of Black zal op 28 oktober uitkomen voor de Nintendo Switch. Degene die het spel preorderen krijgen toegang tot een Halloween-outfit die je de hoofdpersonages kunt aandoen.