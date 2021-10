Bekijk hier gameplaybeelden van Super Monkey Ball: Banana Mania

Geniet hier van ruim 20 minuten aan gameplay!

Begin volgende week kunnen Switch-bezitters op 5 oktober aan de slag met Super Monkey Ball: Banana Mania. Zoals we wel vaker zien verschijnt er rondom de release van een titel een video online waarin gameplaybeelden zijn te zien. Dat is ook ditmaal weer het geval, want het YouTube-kanaal Handheld Players heeft ruim 20 minuten aan beelden online gezet. Tevens is kort geleden ook onze review van deze game verschenen. Mocht je die graag willen lezen, klik dan hier.

In Super Monkey Ball: Banana Mania speel rol je als AiAi of één van zijn leuke vrienden in een bal door verschillende werelden met hun eigen levels. Het doel van deze levels is om zo snel mogelijk de finish te behalen. Het spel bevat maar liefst twee verschillende remasters van de Super Monkey Ball-reeks. Zo kun je rondrollen in Super Monkey Ball én in Super Monkey Ball 2. Destijds maakte we op de Nintendo Gamecube voor het eerst kennis met deze serie, maar is nu ook op Nintendo’s hybride console te spelen.

Ben je benieuwd geworden naar Super Monkey Ball: Banana Mania? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.