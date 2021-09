[Review] Unsighted – ongezien spannend

Ga op avontuur met robot Alma.

Unsighted is een nieuwe metroidvania die op de Nintendo Switch is verschenen. Het spel begint met een mysterieuze, vrouwlijke android genaamd Alma die wakker wordt. Ze wordt wakker in een lab, maar kan zich niet meer herinneren wat ze daar doet. Nadat ze een wapen heeft gevonden en de vijanden heeft verslagen is het tijd om te ontsnappen. Maar eenmaal buiten ziet ze hoe erg de wereld is afgetakeld…

Tijd is je grootste vijand

Eenmaal buiten komt de heldin een soort fee genaamd Iris tegen. Ze vormen samen een team en komen uiteindelijk in een stadje terecht genaamd Gear Village, waar ook andere robots zich bevinden. Ze hebben echter niet al te lang meer in deze dystopische wereld. Dat komt allemaal door de grote ramp die ervoor gezorgd heeft dat energie heel kostbaar is geworden. Anima, zo wordt deze energie ook wel genoemd, is zeldzaam en Alma kan van andere NPC’s en haarzelf zien hoeveel ‘uur’ ze nog over hebben. En wat gebeurt er dan als je levenstimer op is? Dan verander je in een Unsighted, ofwel een monster. Het is dus letterlijk een race tegen de klok. En hoewel dit een unieke feature is, is het ook best frustrerend. Zeker voor de casual metroidvania-fan die alle geheimen op zijn of haar gemakje wil verkennen; die zijn namelijk ook te vinden in Unsighted. Maar dan moet je wel oppassen voor de unsighted.

Knallen en steken

Je krijgt in het begin namelijk twee wapens, eentje als melee-wapen en de andere een pistool. Deze kun je gebruiken om de verschillende unsighted te verslaan. Je pistool moet je af en toe herladen, maar met een simpele druk op de L-knop vul je het pistool bij. Later vind je meer wapens die je ook nog eens kan upgraden, wel tegenover geld en een paar voorwerpen.

Gelukkig heeft Unsighted verschillende moeilijkheidsgraden én is er speciaal eentje voor de verkenners. In die moeilijkheidsgraad duren de levensuren van de robots langer. Je kan dus meer minuten (een aantal minuten in het echt is één uur in-game) spenderen aan het verkennen en dan wordt het spel een stukje leuker. Ook hoef je je minder zorgen te maken als je bijvoorbeeld vast zit bij een puzzel. Je kan het limiet nog verhogen met 24 uur door middel van een voorwerp, maar dit voorwerp is gelimiteerd. Er zijn ook andere voorwerpen te vinden zoals de chips die haar boosts geven. Deze kunnen bijvoorbeeld extra kracht geven, meer levenspunten of ander leuke bonusjes.

Audiovisueel

Unsighted heeft een mooie retro-artstyle. Het mag dan wel uit pixelart bestaan, maar de voorwerpen en omgevingen zijn erg gedetailleerd. Ook de cutscenes en flashbacks zijn in deze stijl gedaan en spatten van het scherm. Het rond de 10 uur durende avontuur bevat ook een fijne soundtrack om naar te luisteren tijdens het spelen. Na het uitspelen kan je ook beginnen aan New Game+ en een boss rush-modus; er is in ieder geval genoeg te doen voor een prijsje van €19,99. Ook bevat de game een mooi liefdesverhaal tussen Alma en haar vriendin.

Conclusie

Unsighted is qua wat je verwacht van een metroidvania een heerlijk spel. De tijdslimieten van de personages passen goed bij het verhaal dat Unsighted vertelt, maar tijdens het spelen geeft het eigenlijk frustratie. Als een completionist is het lastig keuzes te maken; je wil iedereen namelijk levend houden. Er is in ieder geval genoeg te doen en de combat is ook aangenaam. Unsighted is als metroidvania een prima aanrader, al moet je de tijdslimieten niet erg vinden.

+ Heerlijke combat

+ Mooi verhaal

+ Artstyle ziet er prima uit

– De tijdslimieten zorgen ervoor dat je niet optimaal kan genieten

DN-Score: 8,0