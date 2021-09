[Review] Spacebase Startopia – niet voor de Switch

Deze economische building game had beter niet op de Switch kunnen verschijnen.

Startopia is een game die 20 jaar geleden uitkwam op de PC. De game was een kleine hit vanwege de komische ondertoon van deze strategische building simulator, en fans van de serie zitten dan ook al een tijd te wachten op een nieuw deel. Deze is er nu gekomen, met Spacebase Startopia. Deze soort-van remake belooft een originele mix van een economische sim en een empire strategy builder te zijn, plus een aantal klassieke RTS-onderdelen. Dit alles zou overgoten zijn met hetzelfde humoristische sausje als het origineel, met genoeg uitdaging voor zowel de singleplayer campaigns als multiplayer competative mode. Nou, ik ben benieuwd.

Basis gameplay

Allereerst de gameplay. Spacebase Startopia is een building game waarvan de stijl wat doet denken aan Theme Hospital, of Two Point Hospital. Het complete schip, een enorme donut, is afgesloten in verschillende delen met drie decks. Vanaf het begin heb je drie van die decks tot je beschikking, welke allemaal een specifieke functie hebben. Het beneden deck, waar je passagiers aankomen, is om te eten, slapen en werken. Hier bouw je de fabrieken en research centra waar aliens aan het werk gaan, bouw je de beveiliging en zorg je ervoor dat de vele robots die je in dienst hebt indien nodig gemaakt en opnieuw opgeladen kunnen worden. Daarboven zit het “fun deck”. Hier bouw je disco’s, pretparken, gokmachines en kattencafés, kortom, alles wat je werknemers nodig hebben om te ontspannen en waar je ruimtetoeristen mee aantrekt. De bovenste verdieping is het bio deck. Hier staan planten welke zorgen voor zuurstof, mineralen, voedsel, en af en toe wat minder gewenste alien levensvormen. De Aliens die je schip bezoeken kun je daarnaast aannemen om aan het werk te gaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Theme Hospital zul je niet zelf moeten aangeven waar aliens aan het werk gaan. Elke levensvorm heeft een voorkeur voor een bepaald soort werk, en ze gaan gewoon daar aan het werk waar ze nodig zijn. In zijn kern is Spacebase Startopia dan ook een best vermakelijke building game. De personages en het werk dat ze moeten doen zijn grappig en kleurrijk, waarbij je ziet dat er best een leuk idee achter de game schuilgaat. Het is echter de rest waar de game flink de mist in gaat.

Niet gemaakt voor de Switch

Zo is er allereerst de performance. Spacebase Startopia is niet gemaakt voor de Switch. Dit is aan alles te zien en wordt erger wanneer je de game in handheld probeert te spelen. Zo kan de Switch de game nauwelijks aan. In plaats van een vloeiende 30 FPS mag je hopen dat je een stotterende 24 haalt, wat vervolgens alleen maar erger wordt naarmate je uitbouwt. Wanneer je een menu probeert te openen bevriest de game een paar seconden (zelfs de opties in het startscherm!) iets wat langer duurt als er meer informatie te zien is. Wat daarbij niet helpt is het feit dat de game zich afspeelt in een donut, en dus ook zo gemodelleerd is. Het scherm is constant een soort van U vorm waarop je je voortbeweegt. Naast dat de camera hierbij erg wankelig is kun je er erg misselijk van worden. Zo misselijk zelfs dat de game je er van te voren al over waarschuwt! En ook de andere controls zijn een chaos. In typische building game stijl is er veel informatie bij te houden en te controleren. Je gebouwen, de info van die gebouwen, research, de aliens op je schip, de social media die die aliens bijhouden, de robots die voor je werken.. ga zo maar door. Om deze te kunnen selecteren heeft Starbase Startopia besloten om alles onder verschillende knoppen combinaties te zetten. L+a of L+b bijvoorbeeld. Op zich geen slecht idee, ware het niet dat je het overzicht erg snel verliest op deze manier. In de menu’s kun je namelijk vaak ook verder, waardoor je al snel een hele reeks aan knoppen moet indrukken, die je daarna net zo snel weer vergeet als je een ander moet doen. Was het nou R+x+a om die mededelingen te lezen? of R+x+b+a?

Slechte poging tot humor

Maar ook de toon die de game probeert te zetten valt helemaal verkeerd. In het begin deed het me wat denken aan Theme Hospital, want de vergelijkingen zijn er wel. Zo zijn de gebouwen niet altijd even logisch en kunnen er aardig wat vreemde dingen gebeuren. Het probleem is alleen dat er constant een A.I. is die je begeleid. Deze A.I. helpt je de game te beginnen en houdt je op de hoogte van wat er op het schip gaande is, maar die doet dit op zo’n vervelende manier dat je haar het liefst uitzet. Ik denk dat ze een beetje op de grappige steek-onder-water A.I.’s zoals GlaDOS en HAL 9000 moet lijken (wiens stemmen je trouwens kunt aanzetten in de opties, best grappig) maar haar scriptschrijver snapte overduidelijk niet wat steek-ONDER-water betekent. In plaats daarvan beledigt ze je openlijk. Om de haverklap wordt je gevraagd waarom je iets nog niet af heb, want zij als robot had dit al een uur geleden kunnen doen. Haal je iets wel dan krijg je te horen dat je toch wel de domste persoon bent die het ooit gehaald heeft. Serieus? Game, ik hoef je niet te spelen he? Elk stukje tekst dat ze uitkraamt is zo irritant dat je je al snel begint af te vragen waarom de A.I. Er eigenlijk is. Was het niet de bedoeling dat ze je hielp? Nu kun je haar godzijdank uitzetten, maar het is een mislukte poging tot humor die compleet verkeerd valt.

Weinig uitleg.

Het grootste probleem is echter dat de game je zeer weinig uitlegt. Zelfs in de tutorials wordt vaak een taak gegeven die je moet halen, zonder dat er wordt uitgelegd hoe je dit moet halen. Als voorbeeld hiervan neem ik even de missie “First Contact”. Hierin wordt vermeld dat je kunt onderzoeken om nieuwe gebouwen en technologie vrij te spelen of efficiënter te maken. Nou hebben gebouwen voorwaarden waar je aan moet voldoen om ze vrij te spelen, maar upgrades niet. Deze waren in sommige gevallen gewoon selecteerbaar. Ik heb zo ongeveer een uur van alles geprobeerd om anderen ook selecteerbaar te maken. Ook heb ik elk stukje tekst en elke in-game tutorial erbij gepakt (die ik kon vinden) maar zag nergens een antwoord over hoe iets te upgraden. Uiteindelijk vond ik het antwoord online, maar deze was zo vreemd dat ik me nog altijd afvraag hoe ik dat uit mezelf had moeten uitvinden. Maar ook andere doelen en functies zijn vaag. Zo heb je voor het vrijspelen van nieuwe gebouwen bijvoorbeeld “prestige” nodig, in plaats van energie, maar wordt nergens echt duidelijk hoe je deze verzameld. Een scherm waarop alle inkomsten tegenover je uitgaven staan is er bijvoorbeeld niet. Als je dus geld verliest of het te langzaam gaat moet je maar gokken waaraan het ligt.

Saaie gameplay loop

Als laatste is de gameplay loop daarnaast ook erg, tsja, saai. De game is langzaam en heeft vrijwel geen mogelijkheden om de tijd sneller te laten gaan. Meerdere keren heb ik tijdens de campaign mode van de game moeten wachten tot iets een aantal keer gedaan was voordat ik verder mocht. Omdat je alleen aardig snel kunt uitbouwen naar iets dat zelfvoorzienend is (als in, iedereen is tevreden en je haalt geld binnen) voel je je niet geneigd om uit te bouwen. De game geeft je daarnaast vrijwel geen penalty’s als je gewoon wacht. Af en toe krijg je te maken met een dreigement zoals een bom (die je dan moet opsporen en oppakken) maar zelfs als deze ontploft valt de schade mee. Je robots herstellen het wel, en als je een goedwerkende schip hebt gaat je rating nauwelijks naar beneden. Je kunt dan net zo goed de game aanzetten en weglopen, met een halfuurtje heb je het hopelijk wel gehaald.

Conclusie

Uiteindelijk kan ik Spacebase Startopia dan ook alles behalve aanraden. De game loopt verschrikkelijk op de Switch, waar een stotterend beeld iets is waar je gewoon mee moet omgaan en de game regelmatig bevriest omdat het iets moet laden. In handheld mode is dit nog erger. De controls zijn onnodig ingewikkeld, de game stelt eisen maar legt vervolgens niet uit hoe je deze haalt en de gameplay loop is saai en langzaam. Daarnaast valt de humor helemaal verkeerd, met een A.I. die je constant beledigt in een poging om grappig te zijn. En het is zo jammer, want het idee erachter is best interessant. Het idee van drie verschillende decks om te onderhouden is leuk, en alhoewel de donut-vormige ondergrond niet voor iedereen is weggelegd is het eens iets anders. De grafische stijl van de game is daarnaast leuk en kleurrijk. Maar de game laat simpelweg teveel steken vallen. Als je hem, desondanks deze waarschuwing, toch wilt spelen, doe het dan in ieder geval niet op de Switch. Ze vragen er namelijk de volledige prijs voor en dat is hij absoluut niet waard.

+ Grafisch leuke stijl, doet denken aan games als Theme Hospital.

+ Donut-vormige ondergrond en drie verschillende decks geven wat originaliteit aan het genre

– Switch draait voor geen meter op de Switch, frames missen en game bevriest als de menu’s moeten laden

– Saaie gameplay loop

– Tekst die ronduit beledigend en irritant is in een poging om grappig te zijn.

– Game legt te weinig uit

DN- Score : 4,8