[Review] RiMS Racing – een racesimulator met potentie

Een gloednieuwe studio met een nieuw concept voor racesimulatie. RiMS Racing heeft veel potentie maar maakt het het waar?

RiMS Racing is een gloednieuwe motorracegame van een gloednieuwe ontwikkelaar. Met RiMS gaat het niet om het hebben van honderden auto’s, motoren of waar je ook in of op rijdt, maar om het aanpassen ervan. Waar vele race simulatoren hun ruime keuze aan voertuigen bieden heeft RiMS “maar” acht motoren. Ze hebben echter wel honderden losse onderdelen om de motoren mee op te voeren. Klinkt dus perfect voor de motorgeeks om mee aan de slag te gaan.

Helaas is niet alles koek en ei met het spel. De performance is namelijk ondermaats. Dit kan natuurlijk komen door de minder krachtige Switch, maar ook omdat het het eerste spel is van de studio en optimalisatie nog niet helemaal goed gaat. Hoe dit het eindoordeel beïnvloed lees je verder in deze review.

Inovatief en diepgaand

Motoren zijn nooit echt mijn interesse geweest, van de races tot erop rijden, het boeit me erg weinig. Racespellen vind ik dan vaak juist wel weer leuk al ben ik het type dat gewoon een auto kiest omdat die er gaaf uit ziet. RiMS zorgt echter voor wat verandering. Vanaf het begin maakt het spel het al interessant om te kijken naar alle verschillende mogelijkheden met onderdelen en motoren. Door de vele verschillende onderdelen is het echt puzzelen wat precies bij elkaar past en zorgt voor de beste combinatie.

Je kunt echt bijna alles aanpassen van de remmen tot de wielen tot de zitting. Alles om te zorgen dat je in de verschillende racemodi de beste bent. Dat maakt het spel uniek in zijn genre. De verschillende modi bevatten onder andere online, een campaign en single-shot races. Elk werken ze met dezelfde realistische race-ervaring en kun je op elk moment het spel pauzeren om naar de status van diverse onderdelen te kijken wat ook weer erg fijn en interessant werkt. Helaas zijn de races an sich een stuk minder leuk.

Als het niet werkt, werkt het niet

Ten tijde van de Wii U had Nintendo geen tot weinig third-party support, gelukkig is dat met de Switch enorm verbeterd. Helaas leidt het soms wel tot de release van spellen die eigenlijk niet kunnen draaien op de Switch. Zo ook RiMS Racing. Natuurlijk verwacht je niet de grafische pracht en praal van PlayStation en Xbox, maar bij RiMS zit het gewoon niet goed in elkaar. De resolutie is erg laag en doet soms gewoon pijn aan mijn ogen, je kunt niet ver kijken en dat al op de tv. In handheld is het al helemaal een ramp en over de framerate wil ik niet eens beginnen wanneer je onderweg speelt met meerdere racers.

Dit samen zorgt eigenlijk voor een bijna onspeelbare game, in handheld in ieder geval, en dat is eeuwig zonde. Wanneer je andere platformen hebt, kan ik de draagbaarheid van de Switch niet als reden gebruiken om het spel goed genoeg te vinden, zeker niet aangezien er talloze andere goede games zijn. Bij simulatiegames als deze is het juist extra belangrijk om een stabiele framerate en goed zicht te hebben. Kleine foutjes zorgen er namelijk voor dat je snel uit de bocht vliegt en ik ben met mijn eerste race het aantal keer dat ik salto’s door de lucht maakte kwijt geraakt.

Conclusie

RiMS Racing doet veel dingen goed. Zo heeft die een geweldige manier van diepgang. Met alle aanpassingen die je kunt doen aan je motor voelt het realistisch en goed uitgewerkt aan. Helaas verpest de performance op de Switch het enorm. Door de lage graphics (zeker in handheld) en slechte framerate wordt het spel zo verpest dat ik het helaas voor de Switch niet kan aanraden. Als ze in een volgend deel de optimalisatie goed kunnen verbeteren heeft het echter flinke potentie.

+ Heeft enorm veel diepgang en realisme

– Resolutie is erg laag zeker in handheld mode

– Slechte framerate maakt een spel als dit bijna niet speelbaar

DN- Score : 4,6