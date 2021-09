[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 40

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Nickelodeon All-Star Brawl

Verschijnt op: 5 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Kunnen we kinderen? Aye, Aye kapitein! Vecht in deze super smash look-a-like met al jouw favoriete Nickelodeon personages. Ga de strijd aan als Spongebob, Hey Arnold!, Catdog of Een Teenage Mutant Ninja Turtle. Elk karakter heeft zijn of haar karakteristieke aanvallen en moves, waardoor de speelmogelijkheden bijna eindeloos zijn. Geniet van 20 themalevels zoals het kwallenveld uit Spongebob of de Technodrome van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Neem het lokaal op met maximaal 4 spelers of ga online de strijd aan!

Knockout Home Fitness

Verschijnt op: 8 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

De zomer is net voorbij, maar tijdens de kerst wanneer je jouw hele familie weer onder ogen moet komen wil je er toch tip-top uit zien? Dat kan met Knockout Home Fitness! Thuisworkouts die je kan volgen op jouw Nintendo Switch met jouw eigen personal trainer. Neem een Joy-Con in elke hand en ga aan de slag met boksen, Muay Thai, karate en kung fu om jou helemaal in shape te krijgen! Er zijn modi voor verschillende levensstijlen, zo kan je zelfs al een dagelijkse workout van 15 minuten volgen. Train op jouw eigen ritme en geniet van meer dan 25 muziektracks om naar te luisteren terwijl het zweet uit je oksels klotst. Zet ‘m op!

Metroid Dread

Verschijnt op: 8 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Stap in de schoenen van premiejager Samus Aran die probeert weg te komen van een buitenaardse planeet die wordt geteisterd door een dreiging van mechanische proporties! Het spel is een vervolg op het verhaal in Metroid Fusion, Samus landt op de planeet ZDR om een mysterieuze transmissie te onderzoeken. De planeet is echter niet veilig en zit helemaal vol met buitenaardse wezens en mechanische tegenstanders. Lukt het haar om planeet ZDR te overleven of was dit haar laatste missie?