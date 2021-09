Nintendo ontkracht 4K Switch geruchten

Oh oh, Bloomberg heeft op Nintendo's tenen getrapt.

Gisteravond plaatste nieuwsoutlet Bloomberg een artikel met geruchten over een Nintendo Switch met 4K-output. De auteur had gesproken met medewerkers van meerdere gamebedrijven die claimden dat ze een 4K ontwikkelingskit hadden gekregen van Nintendo. Ook beweerden ze dat een Nintendo Switch met 4K-ondersteuning op z’n vroegst eind volgend jaar zou kunnen uitkomen. Bloomberg suggereert dat er oorspronkelijk plannen waren om een 4K Switch dit najaar uit te brengen, maar dat deze plannen in het water zijn gevallen vanwege tekorten aan materialen. De schuld daarvan zou grotendeels liggen bij wereldwijde tekorten die zijn veroorzaakt door het coronavirus. In plaats van deze 4K Switch zou Nintendo dus hebben besloten om dit jaar de Nintendo Switch – OLED-Model uit te brengen.

Het artikel noemde Zynga Inc. bij naam als een van de bedrijven die vermoedelijk over een 4K ontwikkelingskit zou beschikken. Ter reactie maakte een woordvoerder van het bedrijf een publieke opmerking. Deze luidt als volgt, in onze eigen Nederlandse vertaling:

Ter verduidelijking, Zygna heeft geen 4K ontwikkelingskit van Nintendo gekregen.”

Enkele uren later plaatste Nintendo een reactie op dit artikel op hun zakelijke Twitteraccount @NintendoCoLtd. Dit is een onkarakteristieke zet voor Nintendo, die normaal gesproken maar zelden reageert op geruchten, laat staan via hun zakelijke Twitter. Lees hieronder de volledige tweet, die wij naar het Nederlands hebben vertaald:

“Een nieuwsbericht op 30 september 2021 (JST) heeft onterecht beweerd dat Nintendo instrumenten aan het verschaffen is om game-ontwikkeling voor een Nintendo Switch met 4K-ondersteuning te stimuleren. Om een correcte veronderstelling te geven aan onze investeerders en klanten, willen we duidelijk maken dat deze rapportage onwaar is. We willen ook opnieuw stellen dat, zoals we in juli hebben aangekondigd, we geen plannen hebben om een nieuw model te creëren anders dan de Nintendo Switch – OLED-Model, die op 8 oktober 2021 zal uitkomen.”

Zoals met alle geruchten willen we benadrukken dat men deze rapportage met een korreltje zout moet nemen. Gezien de hoeveelheid bronnen en de vasthoudendheid van soortgelijke ‘Switch Pro’ geruchten, is het zeker mogelijk dat er een kern van waarheid in zit. Tegelijkertijd kan Nintendo altijd nog besluiten om het project te annuleren of op een andere wijze uit te brengen. Hoe dan ook zullen we het pas zeker weten als Nintendo besluit om een officiële aankondiging te maken.

Wat vind jij? Denk je dat Nintendo de waarheid spreekt? Of heeft het Bloomberg-artikel dan toch gelijk? Laat het ons weten in de reacties!