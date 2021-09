Eerste gameplaybeelden Chocobo GP

Vlieg over de banen en versla jouw tegenstanders in een spannende race!

Vorige week tijdens de Nintendo Direct is de release van Chocobo GP bekend gemaakt door uitgeverij Square Enix. De datum is nog niet bekend maar in 2022 mogen we deze vriendelijke vogelvriend op rolletjes verwachten! Chocobo is bekend van de Final Fantasy franchise en is samen met zijn chocobo vriendjes het meest schattige karakter in de spellen, er zijn al eerder spellen uitgebracht waarbij chocobo het hoofdpersonage is. Het is in Chocobo GP echter mogelijk om als verschillende karakters te racen.



In het eerste filmpje wordt in het Japans veel uitleg gegeven waardoor er wat minder beelden van de Gameplay te zien zijn, op filmpje 2 zie je meer gameplay en kan je alvast kennis maken met de verschillende banen en karakters die voorbij racen!