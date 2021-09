[Special] Metroid: Het verhaal

Ontdek het hele verhaal van Samus' leven, van Metroid: Zero Mission tot Metroid Dread en alles ertussenin.

De aankondiging van Metroid Dread, het vijfde kernverhaal in de Metroid-serie, was voor velen een aangename verrassing afgelopen E3. Na negentien jaar zou er dan eindelijk een langverwacht vervolg op Metroid Fusion komen. Alleen al de subtitel ‘Dread’ was erg onverwacht. In de afgelopen jaren zijn er namelijk geruchten geweest dat er een Metroid-spel met diezelfde naam in ontwikkeling was voor de Nintendo DS en later ook voor de 3DS. Deze zijn beide dus uiteindelijk geschrapt, maar de wens om Metroid Dread te maken heeft nog altijd blijven bestaan. Om volgende week het meeste uit het verhaal van Metroid Dread te kunnen halen, helpen wij nog even je geheugen op te frissen.

Voordat we de tijdlijn induiken, moeten we wel enkele dingen ophelderen. De Metroid Prime-serie is zeker wel canon, maar is niet essentieel voor het snappen van Metroid Dread. We zullen deze spellen daarom achterwege laten voor dit artikel. Daarnaast is het onduidelijk of Metroid: Other M nog als canon wordt beschouwd. Officieel speelt Other M zich af tussen Super Metroid en Metroid Fusion, maar de marketing van Metroid Dread heeft nog geen woord over dit spel gesproken. Fans waren erg ontevreden over het verhaal van Other M toen het uitkwam in 2010, dus wellicht heeft Nintendo besloten om het spel uit de canon te halen. Wij zullen het in ieder geval niet bespreken in dit artikel.

Tegenwoordig kennen wij Samus als een stoere premiejager, maar als kind had ze een traumatische jeugd te verduren. Dit achtergrondverhaal wordt slechts sporadisch besproken in de games, maar krijgt wel heel veel aandacht in de Metroid manga. Deze tweedelige manga kwam uit in 2004, rond de uitgave van Metroid: Zero Mission. Het was bedoeld als een proloog op dit verhaal en geeft een dieper inzicht op Samus’ jeugd en persoonlijkheid. Hoewel niet ieder detail van de manga canon lijkt te zijn, zijn de grote lijnen in ieder geval wel belangrijk om te weten. Als je deze manga graag zelf zou willen lezen, dan kan je de fanvertaling bekijken op Metroid Recon.

Een handige Metroid timeline, met dank aan @Doeboy en @_Meta_X

Het dilemma van de Chozo

Op iedere planeet waar Samus komt, moet ze vaak andermans problemen oplossen. En wellicht heeft niemand meer problemen veroorzaakt voor het universum dan de Chozo. Deze stokoude vogelachtige aliens zijn enkele van de slimste en meest geavanceerde wezens in het universum. Ze zijn echter ook zo oud dat ze met uitsterven bedreigd zijn. Door de eeuwen heen hebben ze zich thuisgemaakt op tientallen planeten en hun invloed is dan ook overal in het universum te voelen. Een van die planeten heet SR388. Toen de Chozo deze planeet voor het eerst begonnen te koloniseren, ontwaakten ze een virus dat zich razendsnel begon te vermenigvuldigen. Geen enkel levend wezen was er tegen bestand. Het virus assimileerde en kopieerde de eigenschappen van alles dat ze infecteerden in een poging zichzelf sterker te maken en verder te verspreiden. De Chozo noemden dit virus de X-parasiet.

De X hadden geen natuurlijke vijand, dus waren de Chozo genoodzaakt om er zelf eentje te creëren. Met behulp van de Chozo-supercomputer Mother Brain ontwikkelden ze een biowapen: de Metroids. De Chozo lieten de Metroids los op SR388 en al snel begonnen ze de X uit te roeien. Het leek erop dat het universum niet meer hoefde te vrezen voor de X-parasiet. Tot de schrik van de Chozo waren de Metroids echter te succesvol en begonnen ze te evolueren tot grotere en sterkere levensvormen. Zo sterk dat de Chozo geen gezag meer hadden over de roofdieren die ze zelf hadden geschept. Ze besloten om de Metroids op te sluiten diep onder de grond van SR388 en vluchtten vervolgens weg van de planeet. Verder wist niemand in het universum af van het bestaan van de X en de Metroids.

Samus’ tragedie

Samus Aran, dochter van Rodney en Virginia Aran, groeit op op de mijnkolonie K-2L. De mensen op deze planeet mijnen naar een brandstof die de Galactische Federatie gebruikt voor hun ruimteschepen. De Federatie is een coalitie van buitenaards leven met als doel om vrede en orde te bewaren in het universum. Wanneer Samus 3 jaar oud is, wordt de planeet aangevallen door Ruimtepiraten, een groep buitenaardse criminelen die in oppositie staat tot de Galactische Federatie. De leider van deze aanval is de monsterlijke Ridley, waar de kleine Samus oog in oog mee komt te staan. De inwoners van K-2L zijn niet opgewassen tegen deze invasie en Samus blijft over als enige overlevende.

Na deze tragedie wordt Samus gered door de Chozo. Ze krijgen medelijden met de tot wees gemaakte Samus en nemen haar mee naar de planeet Zebes. In de jaren die volgen voeden ze haar op als hun eigen kind, waarbij de Chozo Old Bird en Gray Voice in het bijzonder veel voor haar zorgen. Om de atmosfeer van Zebes te kunnen overleven, wordt Samus gefuseerd met Chozo-DNA. Ook wordt ze getraind om het Krachtpak te gebruiken, een organisch harnas dat dat alleen Chozo kunnen gebruiken. Door de jaren heen transformeert Samus in een bijzonder sterke vechter.

Wanneer Samus volwassen wordt, besluit ze om Zebes te verlaten en lid te worden van het leger van de Galactische Federatie. Hier werkt ze enkele tijd onder het leiderschap van commandant Adam Malkovich, maar na meningsverschillen met de Federatie besluit Samus om het leger te verlaten. Ze wordt een premiejager en al snel wordt ze een van de meeste beruchte jagers in het universum. Tegen de tijd dat we Samus meemaken tijdens haar Zero Mission heeft ze al flink wat missies achter de rug. Ook lijken de Chozo tegen deze tijd zo goed als uitgestorven te zijn in het universum.

Samus’ Zero Mission

Samus’ verleden haalt zich eindelijk met haar in. Op een verkenningsmissie naar SR388 ontdekt de Galactische Federatie het bestaan van de Metroids. Ondanks de gevaarlijkheid van deze wezens slaagt de Federatie er toch in om enkele gevangen te nemen voor verder onderzoek. Hun ruimteschip wordt echter gekaapt door Ruimtepiraten en de Metroids worden gestolen. De Federatie ontdekt dat de thuisbasis van de Ruimtepiraten zich bevindt op planeet Zebes. Ook blijkt hun nieuwe leider Mother Brain te zijn, de gecorrumpeerde Chozo-supercomputer die ooit de Metroids heeft gemaakt. Ze besluiten om Samus Aran, die maar al te goed bekend is met Zebes en de Chozo, om hulp te vragen. Want waar anderen zouden falen, weet Samus altijd resultaat te behalen. Zo begint haar Zero Mission.

Eenmaal aangekomen op Zebes begeeft Samus zich door allerlei ondergrondse gebieden zoals Brinstar, Norfair en Crateria. Verspreid over de planeet vindt ze achtergelaten power-ups van de Chozo die haar helpen om haar Krachtpak te versterken en meer van Zebes te verkennen. Om toegang te krijgen tot Tourian, waar het hoofdkwartier van de Ruimtepiraten zich bevindt, moet ze eerst de Ruimtepiraten-generaals Kraid en Ridley verslaan. Mother Brain en de Metroids zijn dan wel het nalatenschap van de Chozo, maar Ridley is een vijand die Samus om veel persoonlijkere redenen wil verslaan. Hoewel het lijkt alsof ze Ridley in dit gevecht volledig heeft vernietigd, zal de schurk nog veel vaker terugkeren om haar te terroriseren. Uiteindelijk vernietigt Samus alle Metroids, rekent ze af met Mother Brain en de overgebleven Ruimtepiraten en vliegt ongedeerd weg van planeet Zebes. Missie geslaagd.

Expeditie naar SR388

De Galactische Federatie is echter nog niet volledig gerustgesteld na Samus’ missie op Zebes. Ze sturen een verkenningsteam naar planeet SR388 om meer onderzoek te doen, maar al gauw na aankomst verliest de Federatie het contact met dit team. Ze besluiten daarom dat de Metroids te gevaarlijk zijn om te blijven leven en sturen Samus op missie om het gehele Metroid-ras op SR388 voorgoed uit te roeien. Eenmaal aangekomen op de planeet vindt ze al snel de verschrompelde lichamen van de Federatie-soldaten, gevolgd door haar eerste aanvaring met een Metroid op SR388. Naarmate Samus dieper in de planeet afdaalt komt ze steeds verder geëvolueerde soorten Metroids tegen. De gebruikelijke ronde Metroids die iedereen goed kent zijn slechts nog maar alfa-Metroids. Op SR388 zijn ze verder geëvolueerd tot gamma-, zèta- en omega-Metroids.

In de diepste krochten van de planeet moet Samus het uiteindelijk opnemen tegen de Queen Metroid, een speciale Metroid die eieren kan leggen en dus op biologische wijze nog meer Metroids kan creëren. Als Samus ook de koningin heeft verslagen, lijkt het even alsof ze eindelijk alle Metroids heeft uitgeroeid. Op dat moment komt er echter een Metroid-ei uit en het pasgeboren jong lijkt te denken dat Samus zijn nieuwe moeder is. Samus kan het niet over haar hart verkrijgen om het Metroid-jong om te brengen en neemt het met haar mee. Terug aan de oppervlakte van de planeet verschijnt Ridley, die zijn vorige gevecht met Samus heeft overleefd, in een poging om het Metroid-jong te stelen. Met wat hulp van het jong lukt het Samus om Ridley weer te verslaan en van de planeet te ontsnappen.

Terugkeer naar Zebes

“De laatste Metroid is in gevangenschap. Het universum is in vrede.” Met deze woorden begint Super Metroid, maar niets is minder waar. Samus heeft het Metroid-jong naar de Academie voor Ruimtewetenschap gebracht om er onderzoek naar te laten doen. Ze is echter pas net vertrokken als ze een S.O.S.-signaal van de Academie krijgt. Bij haar terugkeer zijn alle wetenschappers al dood en wordt het Metroid-jong gestolen door Ridley. Hij keert met het jong terug naar Zebes, waar de Ruimtepiraten die Samus’ Zero Mission hadden overleefd hun hoofdkwartier geleidelijk weer hebben opgebouwd. Samus gaat erachteraan, vastberaden om dit keer voorgoed af te rekenen met de Ruimtepiraten. Terug op Zebes moet Samus opnieuw de planeet verkennen en de Ruimtepiraten-generaals Kraid en Ridley, maar ook Phantoon en Draygon verslaan.

Eenmaal aangekomen in het herbouwde Tourian ziet Samus overal uitgedroogde Ruimtepiraten liggen die kennelijk zijn aangevallen door een Metroid. Al gauw erna valt een reusachtige Metroid haar aan, maar vlak voordat al haar levensenergie is opgezogen stopt het wezen opeens. Het ontsnapte Metroid-jong herkent Samus namelijk weer als zijn moeder. Samus zet haar reis door Tourian voort en gaat wederom het gevecht aan met Mother Brain. Mother Brains nieuwe lichaam is echter te sterk voor Samus en ze lijkt het gevecht dit keer te gaan verliezen. Het Metroid-jong offert zich dan voor Samus op, maar niet zonder Mother Brain te verzwakken en de gestolen energie aan Samus te geven. Met haar nieuw verkregen Hyperstraal verslaat Samus Mother Brain, waarna een zelfvernietigingsmechanisme activeert. Ze keert terug naar haar ruimteschip en ontsnapt van de planeet voordat Zebes opblaast in een definitieve knal.

De X-parasiet keert terug

De allerlaatste Metroid is dood, waarmee Samus’ missie dan eindelijk voltooid is. Ze wordt kort erna ingehuurd door biotechfirma Biologisch Ruimtelaboratorium (B.R.L.) om een veldonderzoekseenheid op SR388 te beschermen. Tijdens deze expeditie wordt Samus echter aangevallen door een X-parasiet. Dit virus was SR388 weer aan het teisteren sinds Samus hun natuurlijke vijand, de Metroids, had uitgeroeid. Het virus begint zich snel te vermeerderen en Samus lijkt eraan te bezwijken. Wetenschappers besluiten een vaccin te maken van de celrestanten van het Metroid-jong om Samus’ leven te redden. Met dit nieuwe Metroid-DNA in haar lichaam weet Samus niet alleen het virus te overleven, maar wordt ze ook het enige levende wezen in het universum dat immuun is voor de X-parasiet. Het B.R.L.-ruimtestation dat rondom planeet SR388 cirkelt is volledig geïnfecteerd door de X en het is nu aan Samus om dit virus een halt toe te roepen.

De X maken het Samus bijzonder lastig, met name de SA-X, een X-kopie van Samus in haar Krachtpak op volledige sterkte. Doordat Samus Metroid-DNA in haar lichaam heeft, is ze extreem zwak tegen de IJsstraal van de SA-X, dus moet ze regelmatig strategisch vluchten van deze vijand. Ze krijgt echter wel hulp van de ADAM-computer, een kunstmatige intelligente wiens gegevens zijn gebaseerd op Samus’ oude commandant Adam Malkovich. Aan boord van het B.R.L.-station ontdekt Samus dat de Galactische Federatie er snode plannen op achterhoudt, zoals het invriezen van Ridleys lijk en het klonen van Metroids met het overgebleven DNA van het Metroid-jong. Samus besluit dat ze naast de X-parasiet ook de plannen van de Federatie moet dwarsbomen. Ze laat het B.R.L.-station daarom neerstorten op SR388, wat leidt tot de explosie van zowel het station als de gehele planeet. Hiermee is de dreiging van de X tot een einde gekomen, maar met haar daden heeft Samus wel de Galactische Federatie tot haar vijand gemaakt.

Dreiging en verraad

Na negentien jaar zet het verhaal zich dus eindelijk voort. Er is nog erg veel onduidelijk over Metroid Dread, maar er zijn een paar dingen die we al wel weten. Op een dag ontving de Galactische Federatie van een onbekende bron videobeelden waaruit zou blijken dat de X nog zou bestaan. Zij stuurden daarom zeven E.M.M.I.-robots naar planeet ZDR om onderzoek te doen. Vlak na aankomst op de planeet verdween echter de gehele eenheid. Vervolgens was het aan Samus, de enige persoon die immuun is tegen de X-parasiet, om op onderzoek uit te gaan.

Eenmaal aangekomen op ZDR wordt ze echter aangevallen door een Chozo die een eigen Krachtpak draagt. Lang werd gedacht dat de Chozo uitgestorven waren, maar op ZDR lijken ze nog actief te zijn. Waarom ze Samus als hun vijand beschouwen, is niet duidelijk. Hoe Samus haar krachten verliest, waarom haar Krachtpak er anders uitziet, waarom de E.M.M.I. haar aanvallen en of de X-parasiet daadwerkelijk nog voortleeft, zijn allemaal nog vragen zonder antwoord. Om achter de waarheid te komen, zullen we Metroid Dread voor onszelf moeten spelen. Hiermee zal het verhaal van Samus, de Chozo, de Metroids en de X-parasiet dan eindelijk tot een einde komen.

Metroid Dread lanceert gelijktijdig met de Nintendo Switch – OLED-Model volgende week, op vrijdag 8 oktober.