[Review] Super Monkey Ball: Banana Mania – De apenbende van ellende is terug

De eerste twee delen van Super Monkey Ball zijn nu opnieuw te beleven op de Switch, maar zitten we daar ook op te wachten?

De afgelopen jaren hebben we verschillende Super Monkey Ball-titels voorbij zien komen. Op de Nintendo DS werd touch-screen ondersteuning geintroduceerd, op de Wii kon je met motion-controls spelen en op de Nintendo 3DS verscheen Super Monkey Ball 3D. En ondanks dat dit veelal best leuke titels waren, haalden ze het in mijn ogen niet bij de eerste twee delen op de Gamecube. Met Super Monkey Ball: Banana Mania keert de serie echter terug naar de begindagen van de serie, en als groot fan van de eerste twee delen ging ik daar dan ook maar al te graag mee aan de slag. Is Super Monkey Ball: Banana Mania inderdaad een groot pretpakket? Dat lees je in deze review.

Oud en vertrouwd

De opzet van de Super Monkey Ball-spellen is simpel. Je rolt als AiAi of een van zijn vrienden in een bal door verschillende werelden met hun eigen levels met als doel zo snel mogelijk de finish te halen. Onderweg verzamel je bovendien de nodige bananen want ja, daar houden apen nu eenmaal van. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, jij moet namelijk voorkomen dat de apengekke wetenschapper Dr. Bad-Boon Jungle Island opblaast. De verschillende werelden met eigen thema en bijbehorende levels worden natuurlijk steeds lastiger en met honderden levels uit de eerste twee delen is er dan ook genoeg uitdaging te vinden. De eerste drie werelden (elk met 10 levels) zijn nog vrij gemakkelijk door te rollen, maar vanaf wereld 4 komt er serieuze uitdaging. Over sommige levels heb ik meer dan 10 keer gedaan om ze te halen, maar uiteindelijk lukt het wel. En dat is nou precies de kracht van de game: sterke levels die soms onwijs moeilijk kunnen zijn, maar wél haalbaar zijn. Een level na velen pogingen toch uit kunnen spelen geeft dan extra voldoening! De levels zijn allemaal oude bekenden uit de eerste 2 delen, maar dat zijn naar mijn mening nog steeds de beste levels uit de hele serie. Vooral jongere gamers krijgen hiermee de kans om alsnog te beleven hoe de Super Monkey Ball-serie is ontstaan. Nieuw is dit keer ook motion-control maar persoonlijk vond ik de ouderwetse knoppenbesturing veel fijner spelen. Motion besturing werkt prima, maar het is maar net waar jouw voorkeur ligt.

Een flink pakket

Met de main game ben je uiteindelijk zomaar een uur of 5 tot 10 bezig, geheel afhankelijk van hoe snel je de levels weet te halen. En zoals aangegeven is dat in de latere levels regelmatig flink pittig. Leuk is ook dat de levels divers zijn en soms op meerdere manieren te halen zijn. Bijvoorbeeld door hele lastige paden te berollen of te kiezen voor geluk. In één level moet je jezelf naar boven laten schieten en moet je of heel precies landen of met geluk de finish raken. Een typisch voorbeeld van een heerlijk uitdagend level die je blijft proberen om te halen. Heb je de main game uitgespeeld, dan zijn er nog tal van bonus modi vrij te spelen welke weer andere levels kennen. Zo zijn er onder andere een Original Stage mode met 23 levels van vroeger, een DX mode met 43 stages en een Golden Banana Mode. Ook is er nog van alles te unlocken op het gebied van characters en customizing, genoeg om voor te spelen dus want om nieuwe content te unlocken heb je flink wat bananen nodig! Op het gebied van personages kun je onder andere Sonic, Tails en Beat (van Jet Set Radio) unlocken en dit zijn er slechts drie van de meer dan 20 characters! Met de nieuwe online leaderboard kun je bovendien jouw scores uploaden om te proberen hoog in de ranking te komen. Al met al is er dus behoorlijk wat content, en dan hebben we het nog niet gehad over…

Minigames pret!

Juist, de welbekende minigames. Alle 12 de originele party games zijn namelijk van de partij. Zo kun je aan de slag met leuke minigames als Monkey Racing, Monkey Soccer en Monkey Bowling. Een van mijn favoriete minigames uit de eerste twee delen is Monkey Target, en ook deze is weer van de partij. De minigames zijn relatief simpel opgezet maar blijven net als vroeger gewoon erg leuk om met een stel vrienden te spelen. Wat wel jammer is, is dat niet elke minigame even goed is geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch. Zo wil Monkey Boat niet heel soepel lopen, terwijl deze grafisch nu ook weer niet heel indrukwekkend is. Daarnaast hebben de minigames een minder grote grafische update gekregen dan de main game. Sterker nog, in handheld mode ogen sommige minigames wel héél erg low-res. Een hele grote ramp is dat niet, omdat je deze vooral op TV zal spelen. Het blijft echter een minder goed ogend gedeelte van de game. Ook kun je de minigames alleen via lokale multiplayer (4 spelers) spelen en niet online. Dat voelt enigzins als een gemiste kans.

Verder is er zoals gezegd bij in elk geval de main game van Super Monkey Ball: Banana Mania niks te klagen op grafisch gebied. Alles oogt heerlijk scherp, precies zoals je zou verwachten anno 2021. Bovendien draait Super Monkey Ball: Banana Mania op een fijne 60 frames per seconde, erg fijn. De soundtrack is heerlijk vrolijk en stiekem veels te aanstekelijk. Tot slot zijn de tussenfilmpjes in de main game vervangen door comic book-achtige verhaatjes, die overigens wel grappig getekend zijn. Of dat jouw ding is dat is persoonlijk, maar Super Monkey Ball draait natuurlijk niet om het verhaal.

Conclusie

Super Monkey Ball: Banana Mania biedt misschien vooral content die we al kennen uit de eerste twee delen, het is wel een érg goedgevuld pakket met veel content. Jonge gamers kunnen hiermee de leukste twee delen uit de serie in een modern jasje beleven terwijl oudere gamers deze games na zo’n 20 jaar ook weer kunnen herbeleven. Niet heel veel nieuws onder de zon, maar wel in een zeer compleet jasje met een (over het algemeen) prima visuele make-over. De minigames, alhoelwel nog steeds super leuk in multiplayer, vormen de grootste gemiste kans door gebrek aan online multiplayer en de mindere grafische upgrade.

+ Veel content

+ Main game grafisch sterk met 60 frames per seconde

+ De twee beste delen uit de serie keren terug…

– ….maar niet heel veel nieuws onder de zon

– Minigames niet online en grafisch minder

DN-score: 7,5