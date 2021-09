[Review] Knockout Home Fitness – Zet je lichaam maar aan het werk

Wil jij graag op een leuke manier jouw lichaam bewegen? Lees dan deze review!

Als je aan een spelcomputer denkt zul je ongetwijfeld aan plezier of ontspanning denken, maar waarschijnlijk niet gelijk aan je dagelijkse portie lichaamsbeweging. Toch zijn er op de Nintendo Switch verschillende spelen te vinden die ervoor zorgen dat je actief blijft. Over ongeveer anderhalve week verschijnt er weer een nieuwe fitness game, genaamd Knockout Home Fitness, waarin je aan de slag kunt gaan met boksen, Thaiboksen, karate en kung-fu. Begin deze maand verscheen mijn preview al van deze titel, maar in de tussentijd mijn lichaam nog meer aan het werk gezet. Zoals ik al had verwacht was deze review periode vrij intensief, maar toch ben ik positief verrast. Wil je weten hoe dat precies zit? Lees dan deze review!

Hopelijk doe ik de workouts goed, trainer!

Zoals je net in de inleiding hebt kunnen lezen is Knockout Home Fitness een fitness spel waarin de vier verschillende vechtsporten boksen, Thaiboksen, karate en kung-fu, centraal staan. Met vele oefeningen, die afkomstig zijn uit deze sporten, ga je aan de slag in de twee modi die deze game kent. De belangrijkste van deze twee is de Personal training-modus. In deze modus krijg je dagelijks een bepaalde training voorgeschoteld met daarin verschillende workouts. De oefeningen in deze workouts worden bovendien aangepast naar jouw eigen voorkeuren. Voordat de training namelijk begint kun je in het menu aangeven wat voor soort training je vandaag wilt doen. Naar mijn mening zijn er voldoende opties waaruit je kunt kiezen om ervoor te zorgen dat een training goed bij de behoefte van de speler past. Je hebt namelijk de mogelijkheid om zelf een training samen te stellen waarbij je jouw spiermassa kunt laten groeien, af kunt vallen of juist lekker actief kunt blijven. Echter is dit nog niet alles, want buiten deze opties om kun je er ook nog voor kiezen of je jouw volledige lichaam, bovenlichaam, onderlichaam of juist je buikspieren te trainen. Tevens mag je zelf bepalen hoelang je zou willen trainen. De optie van 10 minuten is vanaf het begin af aan al beschikbaar, maar naarmate je steeds vaker aan de slag gaat met Knockout Home Fitness kun je er ook voor kiezen om 20 minuten of uiteindelijk zelfs een half uur achter elkaar te trainen.





Knockout Home Fitness zorgt er op een fijne manier voor dat het toch leuk blijft om dagelijks deze titel op te starten en weer aan de slag te gaan met de personal training. Dit is niet alleen maar goed voor je dagelijkse portie lichaamsbeweging, maar ook nog eens voor alles wat je vrij kunt spelen in dit fitness spel. Het leuke aan de Personal training-modus is namelijk dat je al spelende verschillende workouts, liedjes, studio’s en, als je het héél goed doet, zelfs trainers vrijspeelt. Met name de verschillende workouts die je ontgrendelt zijn erg handig als je met de 3-minute fitness-modus aan de slag wilt gaan.

Wat trouwens nog goed is om te weten is dat elke individuele beweging los te bekijken is in het menu van de Personal training- en 3-minute fitness-modus. Dit is erg handig als je even vergeten bent hoe je een bepaalde oefening precies moet uitvoeren. Ook krijg je elke keer nadat je de personal training van een dag hebt afgerond een kleine simpele stempel op jouw kalender. Hierdoor zie je precies welke dagen je Knockout Home Fitness hebt gespeeld en natuurlijk ook wanneer niet. Dit is vooral voor de echte sportfanaten onder ons erg praktisch omdat er best wel wat nuttige informatie in de kalender staat, maar meer hierover lees je straks.

Tijd voor een korte frisse workout

Zoals ik daarnet al even aangaf kun je door middel van de Personal training-modus te spelen verschillende workouts vrijspelen, welke je dan vervolgens los kunt oefenen in de 3-minute fitness-modus. Uiteraard zijn er niet oneindig veel workouts beschikbaar in dit spel, maar toen ik een kijkje nam in het menu van de 3-minute fitness-modus zag ik pas hoeveel workouts Knockout Home Fitness daadwerkelijk bevat. Als je namelijk continu gefocust bent op de op maat gemaakte trainingen, zie je best vaak dezelfde oefeningen voorbijkomen. Dit komt mede omdat er ‘’maar’’ 21 bewegingen zijn in deze fitness game.





In 3-minute fitness is elk type training handig verdeeld met een eigen kleur waardoor het overzichtelijk is om te zien wat voor soort workout het is. Zo heeft de warming up bijvoorbeeld een oranje kleur en de workout kickboxen een groene kleur. Ook kun je er door middel van één knop voor zorgen dat alle workouts op een andere manier gesorteerd worden. Zo is het onder andere mogelijk om alle categorieën los van elkaar te scheiden en de trainingen op moeilijkheidsgraad te sorteren. Wat ik persoonlijk wel jammer vind aan deze modus is dat de speler niet zelf een eigen training samen kan stellen met allemaal losse workouts. Als je dus een korte en frisse workout van ongeveer drie minuten achter de rug hebt zitten moet je daarna wel handmatig een andere workout gaan opzoeken.

Wanneer heb ik ook alweer gesport?

Als laatste kun je buiten het intensieve bewegen om nog in het kopje My report rustig inzien op welke dag je jouw lichaam hebt getraind en daarbij ook welk deel van het lichaam. Dit wordt aangegeven door middel van een simpel icoontje waarin ook jouw trainer van die dag is te zien. Het is in deze kalender jammer genoeg niet mogelijk om precies te zien welke oefeningen je allemaal op een dag gedaan hebt. Dat had echt een hele toffe toevoeging geweest aan het spel, maar helaas is dit een gemiste kans. Verder zit er wel heel veel andere informatie in de kalender, want je kunt precies bekijken hoe lang je een bepaalde dag hebt gesport, hoeveel calorieën je daarbij verbrandt hebt en de hoeveelheid acties is ook nog eens te zien. Bovendien krijg je in My report als speler ook de opties om jouw gewicht en lengte bij te houden.

Zoals je ziet zorgt Knockout Home Fitness voor een intensieve workout!

Hoewel het super handig is om alle gegevens op één plek te hebben, had ik de eerste keer toen ik Knockout Home Fitness had opgestart wel wat moeite met het invullen van mijn gewicht en lengte. Wij zijn natuurlijk gewend om alles in kilogrammen en centimeters te doen, maar de game vroeg mij om dit in ft/lbs te doen. Omdat ik dit niet in hetzelfde menu kon veranderen naar kg/cm heb ik alles via het internet moeten omrekenen, wat achteraf niet eens klopte. Nadat je de eerste Personal training gedaan hebt kan je ft/lbs namelijk wel omzetten naar kg/cm, maar toen waren de gegevens incorrect omgerekend. Gelukkig zijn de gegevens dan wel heel makkelijk aan te passen, maar het had toch vele malen makkelijker geweest als er meteen gekozen kon worden voor kilogrammen en centimeters? Het gewicht en de lengte van jouw lichaam heeft de game trouwens nodig zodat het fitness spel ongeveer kan inschatten hoeveel calorieën je ongeveer gaat verbranden. Ik heb zelf met een fitness horloge bijgehouden of dit klopt en het aantal verbrande calorieën kwam aardig in de buurt. Ik merkte wel dat het aantal berekende calorieën in de titel iets aan de hoge kant zit, maar het verschil was minimaal.

Soepele bewegingen en genoeg muziek

Knockout Home Fitness heeft in totaal vier trainers die best realistisch zijn vormgegeven. Deze trainers bewegen namelijk vrij menselijk en soepel. Je ziet ze namelijk ademen als ze stilstaan en als voorbeeld bewegen ze bij de rek- en strekoefeningen ook heel licht waardoor het nóg natuurlijker overkomt. Uiteraard zijn de trainers, buiten de oefeningen om, een van de belangrijkste aspecten van een fitness game en daarin wil ik de makers toch wel een complimentje geven. Aan de andere kant vind ik het wel een beetje jammer dat de trainers veel op elkaar lijken. Hoewel de afkomst op een positieve manier duidelijk verschillend is, zijn de trainers wel allemaal aan de sportieve kant. Hiermee probeer ik te zeggen dat er bijvoorbeeld niet een breder persoon tussenstaat. Het is allemaal niet heel erg, maar ergens vind ik het toch wel jammer om te zien dat ze lichamelijk erg veel van elkaar weg hebben.





De muziek in deze titel is eigenlijk precies wat ik verwacht had van een game als deze. Het klinkt namelijk erg up-tempo, wat natuurlijk erg goed past als je flink je lichaam beweegt. Wat ik trouwens interessant vind is dat de workouts in de 3-minute fitness-modus worden aangepast naar het nummer die jij hebt gekozen. Het maakt dus niet uit of je wilt sporten op het genre EDM, techno, trance, rock of hip-hop, de oefeningen in de workout zijn hoe dan ook op maat van de muziek. Wat natuurlijk niet mag ontbreken in deze review zijn de stemmen van de trainers. Elk trainer is namelijk door iemand anders ingesproken, zodat je steeds door een andere stem wordt aangemoedigd. Verwacht alleen niet dat het dialoog tussen de trainers anders is, want dat is helaas niet zo.

Al met al een zeer sterke fitness game

De tijd die ik heb kunnen sporten door middel van Knockout Home Fitness is mij echt heel goed bevallen en ik ben alles behalve een sportief persoon. Daarom ben ik positief verrast dat ik elke dag merkte dat het steeds weer beter ging. Uiteraard kreeg ik de eerste keren bij nieuwe workouts spierpijn, maar uiteindelijk had ik daar helemaal geen last meer van. Hoewel de 3-minute fitness-modus niet extreem speciaal is en vooral handig is voor kortere trainingen, zie ik mezelf echt regelmatig terugkomen bij de personal training. Hier kun je namelijk makkelijk kiezen welke spiergroep je wilt trainen en daarbij ook nog hoe intensief. De prijs van €39,99 is niet persé goedkoop, maar het fitness spel is wel echt super goed uitgewerkt, wat je merkt aan de workouts en de bewegingen van de trainers. Al met al raad ik Knockout Home Fitness voor iedereen aan als je opzoek bent naar een goede en intensieve sportgame, zelfs als je net zoals mij niet echt iets hebt met dit soort vechtsporten.

+ Goede training voor het lichaam

+ Langdurig sportplezier

+ Al sportende speel je workouts, muziek, studio’s en trainers vrij

– Spierpijn bij nieuwe oefeningen

DN-Score: 8,0