Pokémon Legends Arceus laat je kennis maken met noble Pokémon

Een flinke lading nieuwe informatie is onthuld voor Pokémon Legends Arceus.

Pokémon Legends Arceus verschijnt in januari, maar The Pokémon Company is al flink begonnen met het promoten van het spel. Vandaag is er een nieuwe trailer verschenen met een enorme lading aan nieuwe details. Zo wordt er meer onthuld over Alpha Pokémon, edele (noble) Pokémon, nieuwe functies en nieuwe activiteiten.

Zoals in eerdere trailers al te zien was zitten er grote Pokémon met rode ogen in Legends Arceus. Dit zijn zogenaamde Alpha Pokémon. Deze zullen niet alleen groter zijn, maar ook stukken sterker zijn en zullen spelers achtervolgen. Daarnaast zijn er nog de edele Pokémon. Deze extra sterke Pokémon doen erg denken aan legendarische Pokémon. Ze zijn enorm sterk en worden vaak vereerd en daarom ook bewaakt door speciale mensen, de wardens. Helaas kunnen deze Pokémon ook beinvloed worden waardoor je tegen ze zult moeten vechten. In de trailer maken we al kennis met de eerste in deze rij, de bug/rock Pokémon Kleavor.

Kleavor is een speciale evolutie van Scyther die alleen voor kan komen door speciale mineralen in de Hisui-regio. Delen van het lichaam zijn versteend en tijdens gevechten zullen deze delen ook schilferen. Schijnbaar werden stukken hiervan ooit gebruikt als gereedschap in Hisui.

Pokémon berijden

Tijdens je tocht ontvang je de Celestica Flute, een mysterieus instrument wat al generaties wordt doorgegeven. Door de fluit te gebruiken is het mogelijk om Pokémon waarmee je je kunt verplaatsen oproepen. Zoals Wyrdeer om over het land te rennen en over hindernissen te springen.

Op dit moment zijn er naast Wyrdeer nog twee andere Pokémon bekend hiervoor. Beiden waren al in een trailer te zien. Basculegion en Hisuian Braviary. Deze zullen respectievelijk voor water en luchttransport zijn.

Het moderne Jubilife Village

Jubilife Village is de thuisbasis van de spelers. Niet alleen zit daar Galactic Expeditions, je kunt er ook nog eens vele activiteiten uitvoeren. Zo kun je je kleding en haarstijl volledig aanpassen bij de kleermaker en kapper of kun je foto’s maken in de fotostudio. Naast leuke activiteiten zijn er ook nuttige mogelijkheden zoals een winkel en een craftshop, voor al je benodigdheden onderweg. Tot slot kun je je gevangen Pokémon in de voorganger van Pokéboxen achterlaten. De weilanden zijn de plek waar je al je Pokémon achter kunt laten.

Het laatste wat vandaag onthuld is, is de Arc Phone, een apparaat die een door Arceus geïnspireerd design heeft. Dit handige apparaat heeft een speciale kracht en zal je op je tochten begeleiden.