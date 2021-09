[Review] Nexomon – Een hommage aan de oude Pokémon-spellen

Weet Nexomon net zo'n grote indruk achter te laten als zijn sequel?

Afgelopen jaar kwam Nexomon: Extinction naar de Nintendo Switch. Extinction is het tweede deel in de Nexomon-serie, echter was dit het eerste deel die werd uitgebracht op consoles. Afgelopen week kwam hier echter verandering in. Ruim vier jaar na de oorspronkelijke release op mobiel, is de game eindelijk te spelen op de Nintendo Switch. Weet Nexomon net zo’n grote indruk achter te laten als Nexomon: Extinction?

Een gevecht tegen de Nexolord

Ooit behoorde de wereld toe aan de mensen; zij waren heer en meester totdat er een gewelddadig beest neerdaalde: Omnicron. Omnicron is de koning van de Nexomon en was niets goeds van plan. Een oneindige strijd tussen de mensheid en Nexomon barstte los. Echter leerde de mensheid hoe zij deze Nexomon konden temmen en hoe ze Omnicron met hen kon verslaan. Één dappere held kwam naar voren en het lukte hem om Omnicron samen met zijn Nexomon te verslaan. Op dit moment bleek de oneindige strijd toch eindig te zijn en een periode van rust waarin de mensheid en Nexomon samen leven keerde terug. Omnicron was voor goed verslagen, of toch niet?

Je ligt te slapen in bed en hebt een nachtmerrie. Je ziet Omnicron verschijnen; hij geeft aan dat zijn terugkeer al millennia geleden is begonnen en dat niemand hem kan stoppen. Hij is tenslotte de koning van de Nexomon. Je schrikt wakker en gaat naar beneden. In de woonkamer zie je jouw ouders samen met een vreemde man staan. Jouw ouders zijn wetenschappers en jouw vader werkt aan een apparaat voor deze vreemde man. Je wordt door je moeder naar buiten gestuurd omdat Ellie op je wacht. Zodra je buiten komt probeert een aparte gast Atlas, de robot van Ellie, te stelen. Langzaamaan krijg je steeds meer informatie en krijg je te weten dat die bijzondere man bij jouw vader de Nexolord is. Hij heeft kwade plannen en het is aan jou om hem te stoppen.

Typisch een oud Pokémon-spel met diverse twists

Nexomon heeft ontzettend veel vergelijkingen met de oude Pokémon-spellen. Je kunt aan het begin je starter Nexomon kiezen, je hebt acht verschillende overseers die je moet verslaan en je hebt aan het eind van de game een groepje mensen die je moet verslaan wat overeen komt met de Elite Four. Daarnaast heb je in de overworld de mogelijkheid om tegen Pokémon te vechten en om ze te vangen, kom je regelmatig een trainer tegen waartegen je moet vechten en heb je diverse stadjes met Healing Centers en winkels. Natuurlijk kun je in de Healing Centers jouw Pokémon healen en kun je in de winkels al jouw benodigdheden kopen.

Toch heeft Nexomon genoeg twists. Allereerst heeft het een compleet eigen verhaal: het doel is namelijk niet om de beste trainer te worden, maar je moet alle 8 overseers langsgaan en verslaan om erachter te komen wat de Nexolord van plan is en hoe je hem kan stoppen. Daarnaast heb je in het begin een veel ruimere keuze als je een starter moet uitkiezen; je hebt namelijk niet de keuze uit 3 Nexomon, maar uit 7 stuks. Daarnaast zijn de gevechten grotendeels wel identiek, op de aanvallen na. Waar je in Pokémon een bepaald aantal keer een bepaalde aanval kunt gebruiken, heb je in Nexomon één algemene staminameter. Elke aanval verminderd je stamina weer een beetje en als deze leeg is kun je geen enkele aanval meer uitvoeren. Dit zorgt er natuurlijk voor dat je een stuk tactischer moet nadenken, maar ook dat je na 2 à 3 gevechten naar een Healing Center moet om je Nexomon te healen.

Een duidelijke eerste game

Daarnaast is dit natuurlijk een beetje een scheve vergelijking, maar als je eerst Nexomon: Extinction hebt gespeeld, ga je natuurlijk stiekem toch de vergelijking maken tussen deze twee spellen. Nexomon: Extinction had een unieke manier om Nexomon te vangen, waarbij je de juiste Nexotrap moest kiezen en vervolgens een knoppencombinatie moest indrukken. Ook zat de hele wereld boordevol opdrachten die je moest voltooien, kon je edelstenen verkrijgen door stenen kapot te slaan, kon je makkelijk teleporteren, etc. Je merkt gewoon dat Nexomon: Extinction een stuk uitgebreider is dan Nexomon en dat is natuurlijk ook logisch voor een eerste game; de ontwikkelaars leren hier natuurlijk van en hebben de verbeteringen toegepast op Nexomon: Extinction. Dit verschil is daarnaast ook duidelijk te zien in de prijs; Nexomon kost namelijk €9,99 terwijl Nexomon: Extinction een prijskaartje van €19,99 heeft. Nu moet ik eerlijk zeggen dat het mij totaal niet uitmaakt dat Nexomon een stuk minder uitgebreid is dan zijn sequel, maar mocht je Nexomon: Extinction eerder gespeeld hebben (omdat deze natuurlijk eerder op de Switch te spelen was) is dit natuurlijk wel iets waar je rekening mee moet houden.

Conclusie

Nexomon is een zeer vermakelijke game en in mijn ogen een echte hommage aan de oude Pokémon-spellen. Het volgt hetzelfde concept, maar het is absoluut geen kloon; het heeft genoeg twists in zich. Zelf kan ik iedereen Nexomon aanraden; je bent ongeveer 15 uur bezig met de story waardoor de prijs van €9,99 uitstekend is voor deze game. Na deze 15 uur is je spel natuurlijk nog lang niet klaar. Hierna kun je ook nog alle 300 Nexomon vangen. Zelf heb ik mij eigenlijk nergens aan gestoord in deze game, maar ik kan me voorstellen dat de stap van Nexomon: Extinction terug naar Nexomon een tegenvaller zou kunnen zijn aangezien Nexomon toch iets minder uitgebreid is.

+ Een echte hommage aan de oude Pokémon spellen

+ Zijn prijs zeker waard

+ Met de story alleen ben je ongeveer 15 uur bezig, daarna heb je echter nog genoeg te doen

– Het spel is minder uitgebreid dan de eerder verschenen Nexomon: Extinction

DN Score: 8,5