[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 39

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Hot Wheels Unleashed

Verschijnt op: 27 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Het is zover! Vanaf komende week kan je racen, stunten en circuits bouwen in Hot Wheels Unleashed! De kleine verzamelbare auto’s komen tot leven in dit kleurrijke spel. In dit spel is van alles mogelijk: maak jouw eigen designs en scheur ermee over de racebaan, drift, booster en lanceer jouw auto door loopings! En snelheid is aan te raden, als je te langzaam gaat val je om. Welke snelheidsduivel gaat dit spel uitproberen?

A Juggler’s Tale

Verschijnt op: 29 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Hoe zou een leven als marionet er uit zien? In A Juggler’s Tale kom je hier achter wanneer je in de huid kruipt van Abbey. Ze is op zoek naar vrijheid in de sfeervolle platformer. Gebruik de touwen voor het oplossen van puzzels en om een weg te vinden om obstakels heen. De poppenspeler heeft de touwtjes in handen! Verken een grimmige wereld die geïnspireerd is op traditionele sprookjes. Kan jij jezelf bevrijden?

Super Monkey Ball: Banana Mania

Verschijnt op: 1 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Super Monkey Ball is terug met een nieuw avontuur! Geniet van de rollende aap AiAi en zijn vrienden en zorg ervoor dat Jungle Island niet wordt opgeblazen. De gestoorde wetenschapper en grote tegenstander Dr. Bad-Boon! is namelijk van plan een grote explosie op het eiland te laten plaatsvinden. Rol en kantel jezelf door honderden nieuwe levels en steel alle bananen terug die jouw rivaal heeft gejat. Ben je al klaar voor dit knettergekke apenspel?