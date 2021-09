Kirby keert terug naar Nintendo Switch in een vergeten land

De trailer laat een heleboel gameplay zien, kijk mee!

Ons gezellige ronde roze vriendje is de hoofdrolspeler in het nieuwe spel Kirby and the Forgotten Land, deze game werd bekend gemaakt tijdens de Nintendo Direct van donderdag op vrijdagnacht. In de aankondigingsvideo is te zien dat Kirby door een 3D wereld rondloopt en hier verschillende uitdagingen voor zijn kiezen krijgt. Zo zijn er bewegende hindernissen, tegenstanders, bommen en een uitdagend landschap waar verder geen mens zich lijkt te bevinden. Er is ook te zien dat Kirby terug komt op de manier dat we hem kennen: naast lief en roze heeft hij ook zijn eigen moves meegenomen. Tegenstanders die drie keer zo groot zijn zuigt hij gewoon als vanouds helemaal op, verkleedpartijtjes zijn een groot superpower-feest en het karakteristieke flapperen tijdens het vliegen mag ook niet ontbreken. Dit vergeten land is zo triest nog niet als Kirby aanwezig is!

Kijk vooral even mee naar de announcement trailer en laat ons weten wat jij van dit 3D avontuur verwacht! Kirby and the Forgotten Lands zal in het voorjaar van 2022 verschijnen.