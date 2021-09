Castlevania Advance Collection vanaf vandaag beschikbaar

Daar is die dan toch!

Eerder deze maand meldde we al dat het erop leek dat er een Castlevania Advance Collection aan zat te komen. De game had zowel in Australië als Taiwan een rating gekregen, waarbij de Switch bij de release platformen stond. Een officiële aankondiging bleef echter uit, tot vandaag. Tijdens de Nintendo Direct werd niet alleen bekend dat de collectie inderdaad naar de Switch komt, ook is hij meteen uitgekomen. De collectie is vanaf nu te downloaden in de eShop.

De collectie bevat de drie Castlevania games uit het GBA era en één van de SNES. Het gaat hier om die bestaat uit Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, en Castlevania: Aria of Sorrow. Als een verassing is echter ook Dracula X toegevoegd. Deze game is een her-verbeelding van de cult actie-game Castlevania: Rondo of Blood. De games hebben daarnaast een aantal extra’s gekregen. Zo is er een galerij aanwezig met niet eerder vertoonde artwork, kun je kiezen welke regionale game je wilt spelen en is er een encyclopedie aanwezig met extra informatie over alle games. Ook kun je alle muziek beluisteren in de Music Player, kun je save/loaden waar je maar wilt en is er een rewind functie toegevoegd. Benieuwd naar hoe de game eruit ziet? Gameplay beelden zijn meteen online verschenen. Deze kun je hieronder bekijken, samen met een trailer.