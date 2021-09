Animal Crossing: New Horizons krijgt een nieuwe update

Helaas is er inhoudelijk nog weinig informatie.

We spelen sinds maart 2020 massaal Animal Crossing, waarbij je geniet van het rustige leven op een eiland samen met jouw dierenvrienden. In het spel ben je bezig met het creëren, verzamelen en vooral genieten van het relaxte leventje. Doordat Nintendo regelmatig met nieuwe updates komt blijft het een game die er regelmatig bij gepakt kan worden zonder dat het gaat vervelen: er is namelijk altijd iets anders te ontdekken!



Tijdens de Nintendo Direct van vannacht is bekend gemaakt dat er weer een update komt voor nieuwe gratis content in Animal Crossing: New Horizons. Helaas was er inhoudelijk nog weinig te zien, behalve een bordje in het museum waar op staat ‘The Roost, Open 24-7’, maar er zal in oktober een speciale Animal Crossing Direct volgen om al het nieuws omtrent het eilandleven te delen. De update zelf zal in november volgen.



Wat zou jij het liefste willen zien?