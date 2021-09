Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan verschijnt begin oktober op de Nintendo Switch

Switch-bezitters hoeven nog maar een paar weekjes te wachten!

Een paar maanden geleden werd er in juni bekendgemaakt dat Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Vandaag hebben uitgever Skybound Games en ontwikkelaar Manavoid Entertainment dan eindelijk aangekondigd wanneer Switch-bezitters met dit avonturen-platformspel aan de slag kunnen gaan. Begin volgende maand, op 5 oktober, verschijnt de game namelijk op de Nintendo Switch.

In Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan kruip je in de huid van het personage Billy. Deze verlegen jongen komt uit een veilige plek vandaan, genaamd World of Imagination, waar iedereen vrolijk is en zonder zorgen kan leven. Helaas komt er op een dag een grote boosdoener langs, die alle kleuren en plezier uit de mensheid zuigt. Vanaf dat moment ga je samen met Billy de wereld proberen te redden, wat je doet door allemaal puzzels op te lossen. Tevens kom je onderweg meer dan 60 verschillende personages tegen die jij als speler moet zien te redden.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.